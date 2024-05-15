البنتاغون يعترف بتقدم الجيش الروسي ويطالب كييف بعدم التذرّع بتأخر الأسلحة الأمريكية

أقر متحدث البنتاغون باتريك رايدر بتقدم الجيش الروسي في خاركوف شرق أوكرانيا داعيا كييف إلى عدم التذرّع بتأخر السلاح الأمريكي، وذكّرها بالأسلحة التي تصلها من باقي الحلفاء.

وخلال مؤتمر صحفي، قال: "لا داعي لمواصلة الحديث عن تأخر وصول الأسلحة الأمريكية.. نعم الروس استغلوا هذا الوضع ويحاولون التقدم، لكن الشركاء الآخرين لأوكرانيا في العالم يواصلون إمدادها بالسلاح" لافتا إلى أن هذا الوضع "يثير قلق واشنطن".

وتابع: "بغض النظر عن مدى أهمية تقدم الجيش الروسي، لكنه يثير القلق".

المصدر: نوفوستي