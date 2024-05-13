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مسؤول أوكراني: لا نرى خطر هجوم على خاركوف

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مسؤول أوكراني: لا نرى خطر هجوم على خاركوف
AFP Anatolii STEPANOV
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أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني ألكسندر ليتفينينكو أن أوكرانيا لا ترى خطر هجوم روسي على مدينة خاركوف بشمال شرقي أوكرانيا.

وقال ليتفينينكو في حديث لوكالة "فرانس برس"، يوم الاثنين: "يمكننا القول إننا لا نرى أي خطر للهجوم على مدينة خاركوف".

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن تقدم مجموعة قوات "الشمال" الروسي في مقاطعة خاركوف الأوكرانية والسيطرة على عدد من البلدات.

وتحدثت السلطات الأوكرانية عن "وضع صعب" في مقاطعة خاركوف، وخصوصا في مدينة فولتشانسك.

واعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بتحقيق القوات الروسية "نجاحا تكتيكيا" في مقاطعة خاركوف.

المصدر: نوفوستي

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