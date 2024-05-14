حول سقوط خاركوف المرتقب، كتب دميتري نيفزوروف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

تنفذ القوات المسلحة الروسية عمليةً شمالي خاركوف بهدف إنشاء "منطقة عازلة" لوقف الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف على أراضي منطقة بيلغورود. حول ذلك، تحدث الخبير العسكري غينادي أليوخين، صاحب المعرفة الممتازة بالوضع في الأجزاء الشمالية من خط التماس القتالي.

وأثناء حديثه عرض أليوخين على الخريطة مكان تواجد قواتنا الآن؛ وفي مناقشته آفاق التقدم الروسي، قال: "ما سيحدث بعد ذلك، كما أقول دائمًا، لا يعرفه إلا القائد الأعلى وهيئة الأركان العامة، ولا يمكننا إلا أن نخمن. لكن يمكنني القول، على وجه اليقين، إن الحديث لا يدور عن أي هجوم كبير على خاركوف. واستنادا إلى نتائج تقدمنا، ​​من منطقة بيلغورود نحو منطقتي سومي وخاركوف، ستضطر القوات المسلحة الأوكرانية ببساطة إلى الانسحاب من المدينة. وإلا فإن المجموعة بأكملها التي حشدوها للدفاع عن خاركوف ستجد نفسها محاصرة".

ووفقا للمعلومات التي نشرتها مصادر أوكرانية، تواصل قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تعزيز الدفاع عن خاركوف بوحدات عسكرية يجري سحبها من قطاعات أخرى من الجبهة. هناك أمر واضح من كييف بعدم تسليم المدينة لروسيا تحت أي ظرف من الظروف.

في الوقت نفسه، يكتبون أن الجيش الأوكراني، الذي انسحب من الحدود بالقرب من فولشانسك تحت الهجمات الروسية، لا يصلح لأي دفاع، فليس هناك مواقع دفاعية معدة في أي مكان، سواء على الحدود أو بالقرب من خاركوف.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب