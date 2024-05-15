تقرير: البنتاغون قرر إتلاف قاذفة "بي – 2" الشبحية

اتخذ سلاح الجو الأمريكي قرارا بعدم إصلاح قاذفة B-2 Spirit الشبحية التي سبق لها أن واجهت حادثا جويا، وذلك بسبب النفقات الباهظة التي يتطلبها الإصلاح والمشاكل المتعلقة به.

وقالت صحيفة The War Zone الأمريكية، نقلا عن تقرير نشره البنتاغون، إن الطائرة سيتم إتلافها. وجاء في التقرير أن قاذفة "بي – 2" ستخرج من الخدمة بسبب الحادث، مع العلم أن عملية إصلاحها تتطلب تكاليف غير مبررة. ولم يذكر التقرير أية تفاصيل عن الحادث الذي حل بالطائرة.

إقرأ المزيد

ويبدو أن طائرة "بي – 2" التي يريد سلاح الجو التخلص منها هي القاذفة التي اشتعلت بعد الهبوط الاضطراري في قاعدة "وايتمن" الجوية بولاية ميسوري في 10 ديسمبر عام 2022، ما أسفر عن إغلاق مدرج القاعدة لمدة أسبوع.

يذكر أن قاذفة B-2 Spirit الشبحية قامت بأول طلعة جوية لها عام 1989 وهي مخصصة لاختراق الدفاعات الجوية للعدو. وتم تصميم الطائرة بناء على مخطط الجناح الطائر. وبمقدورها أن تحمل الذخائر الكلاسيكية والنووية. ويضم طاقمها طيارين.

وجدير بالذكر أن ترسانة سلاح الجو الأمريكي تتضمن في الوقت الراهن 20 قاذفة شبحية من طراز "بي – 2". وستبقى فيها 19 قاذفة بعد إتلاف هذه الطائرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا