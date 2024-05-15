أعلنت كريس نيوبي مؤلفة كتب العلوم الطبية، في حوار مع الصحفي تاكر كارلسون، أن مرض لايم يمكن أن يكون قد نشأ في المختبرات البيولوجية الأمريكية.

وتشير نيوبي، إلى أن هذا المرض لم يشكل مشكلة حتى ذروة البرنامج الأمريكي للأسلحة البيولوجية في منتصف السبعينيات.

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وتقول نيوبي: "ظهرت هذه الأمراض الثلاثة الرهيبة: داء لايم (التهاب المفاصل)، وحمى الجبال الصخرية المبقعة (الحمى الزرقاء)، وطفيل يسمى البابيزيا (Babesia)‏".

ووصفت نيوبي الأسلحة البيولوجية، بأنها "القنبلة النووية للفقراء" و"سلاح مثالي غير مرئي".

وتشير إلى أنه ليس مستبعدا حدوث تأثير معاكس، ما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة عند محاولة إنشاء ميكروبات جديدة في القراد.

وداء لايم، هو مرض معدي، ينتقل عن طريق القراد المصاب بالمرض. يميل المرض إلى أن يكون مزمنا ويؤثر على الجلد والجهاز العصبي والجهاز العضلي الهيكلي والقلب، وقد يسبب الشلل في بعض الحالات.

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ووفقا لبيانات المركز الأمريكي للوقاية من الأمراض ومكافحتها CDC يصيب هذا المرض المعدي في الولايات المتحدة حوالي 476 ألف شخص سنويا.

المصدر: فيستي. رو+ لينتا. رو