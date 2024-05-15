البنتاغون يعترف بتقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف

اعترف المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، بتقدم القوات الروسية في ساحة المعارك في مقاطعة خاركوف الأوكرانية.

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وردا على سؤال صحفي حول هذا الشأن قال رايدر: "ليست هناك حاجة للقول إن هذه الوقفة في تقديم المساعدة لم تكن مفيدة (بالنسبة أوكرانيا). ومن الواضح أن هناك شركاء آخرين حول العالم يقدمون المساعدة لها. لكن الروس استخدموا الوضع في ساحة المعركة ويحاولون إحراز تقدم".

وأضاف: "مهما كانت (نجاحات الجيش الروسي) ضئيلة، لكنها تثير قلقا بلا شك" .

وقد تقدم الجيش الروسي تقدما حثيثا في مقاطعة خاركوف وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قرى بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا وبوغروفاتكا.

وأمس الثلاثاء أعلن رئيس إدارة مقاطعة خاركوف فيتالي غانتشيف أن القوات الروسية تسيطر على غرب وشمال مدينة فولتشانسك، مضيفا أن مجموعة "الشمال" في القوات الروسية ستبدأ في تحرير قرية ليبتسي في المستقبل القريب.

المصدر: نوفوستي