الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر (فيديو)

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، إنها "نفذت عملية عسكرية استهدفت المدمرة الأمريكية ميسون في البحرِ الأحمرِ، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة".

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وأضاف المتحدث باسم الجماعة اليمنية، العميد يحي سريع في بيان اليوم الأربعاء أن: "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، نفذوا عملية مشتركة استهدفت سفينة (Destiny) في البحر الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة".

وأوضح البيان أن "استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السّفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بتوجهها إلى ميناء أُم الرشراش في 20 نيسان الماضي، بأسلوب الخداع والتمويه، بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، إلا أنها كانت تحتَ الرصد والمتابعة من قواتِنا المسلحة".

وشدد على أنه "تم توجيه التحذيرات إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة، فأصرت على انتهاك قرار المنع، فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحارِ في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية".

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف المدمرة الأمريكية "ميسون" في البحر الأحمر، وكذا استهداف السفينة "Destiny " في البحر الأحمر أيضا بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة. 15_05_2024م

pic.twitter.com/9aMnDxtO52 — العميد يحيى سريع (@army21ye) May 15, 2024

المصدر: RT