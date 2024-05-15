الاتحاد المصري يتجه لاتخاذ قرار صادم في أزمة المدافع المغربي الشيبي والشحات (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية أن اتحاد الكرة المصري يتجه لإيقاف الظهير الأيمن المغربي لنادي بيراميدز محمد الشيبي، رغم صحة موقفه باللجوء للقضاء المصري في أزمته مع نجم الأهلي حسين الشحات.

وحرك الشيبي دعوى قضائية ضد الشحات متهما إياه بالإهانة والسب والقذف، بسبب واقعة اعتداء لاعب الأهلي على المدافع المغربي بالصفع على وجهه، عقب لقاء فريقيهما يوم 23 يوليوز 2023 بالدوري المصري الممتاز، حيث فاز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وفي تطور جديد للقضية، كشفت قناة "أون تايم سبورتس"، يوم الأربعاء، أن "لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم بعد اجتماعها الأخير خرجت بقرار يفيد بأن محمد الشيبي يحق له التقدم بشكوى وبدعوى للمحاكم المدنية، واستندوا إلى المادة نفسها المستند إليها محامي الشيبي في قانون الرياضة وأقروا بصحة وجهة نظر اللاعب المغربي، وبعد ما خلصوا لهذا الرأي القانوني أطلعوا مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على ما توصلوا إليه".

التوجه والتفكير هو إيقاف الشيبي بعد التصعيد للقضاء المدني😱.. إبراهيم عبدالجواد يكشف مفاجاَت نارية في أزمة الشحات والشيبي 💣#الهدفpic.twitter.com/eGR1eK2ipA — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 14, 2024

وأضاف التقرير: "لكن الرأي جاء صادما من أعضاء اتحاد الكرة المصري بضرورة التوقف وترك الموضوع جانبا حتى لا تحدث مشكلة، واجتماع مجلس اتحاد الكرة ممتد حتى يوم 20 مايو الجاري، وحتى هذه اللحظة هناك توجه من مجلس اتحاد الكرة بالتفكير في فرض عقوبة على محمد الشيبي وإيقافه لأن الاتحاد كان قد أدان نفسه سابقا بخطاب أرسله للنادي الأهلي مذيل بإمضاء المدير التنفيذي، وليد العطار، والذي يقر فيه بشكل واضح إن تقديم الشيبي ببلاغ للنيابة العامة هو مخالفة صريحة للائحة النظام الأساسي والاتحاد الدولي لكرة القدم، ولذلك يريدون إيقاف نجم بيراميدز لحفظ ماء وجههم، ويتركون الأمر للقضاء المصري هو من يفصل بين اللاعبين في الجلسة المحدد لها يوم 30 مايو الجاري، وهنا يظهر الاتحاد بأنه قام بعمل ما عليه".

وأكمل التقرير: "في النهاية نحن ننتظر الدعوى المرفوعة من الشيبي ضد حسين الشحات في محكمة جنح مدينة نصر".

المصدر: وكالات