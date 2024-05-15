الرئيس التشيكي يدعو لوقف القتال في أوكرانيا

أكد رئيس جمهورية التشيك بيتر بافل أن أوروبا لا تريد المواجهة بين روسيا و"الناتو"، داعيا لوقف القتال في أوكرانيا وبدء المفاوضات حول مرحلة ما بعد الحرب.

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جاء ذلك خلال مقابلة لبافيل مع "سكاي نيوز"، اعتبر خلالها أن فكرة قدرة كييف على إعادة الأراضي التي "تحتلها" روسيا هي "فكرة ساذجة"، وتابع: "علينا أن نكون واقعيين". ووفقا له، يجب على أطراف النزاع التوصل إلى حل وسط لتسوية الوضع، من خلال المفاوضات بعد وقف الأعمال العدائية. وقال: "يجب أن يتم تطوير حل وسط، بموافقة روسيا وأوكرانيا والدول الضامنة للاتفاق".

وأشار الرئيس التشيكي إلى أن "الناتو" لا يمكن أن ينشر جنوده بأوكرانيا، لأن ذلك يعني صراعا بين روسيا والحلف، وهو ما شدد عليه بافيل أن أحدا في أوروبا "لا يريد هذا الصراع".

ووفقا له، فإن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يتم بطريقة تتجنب مزيدا من التصعيد، وهي، في رأيه، كافية لحل المشكلات التي تواجه القوات المسلحة الأوكرانية. وتابع: "نحن حذرون للغاية عند تنفيذ عمليات التسليم. يجب علينا تقييم خطر التصعيد". ولم يستبعد بافيل احتمال فشل كييف إذا استمر الصراع.

ويرى الزعيم التشيكي أن بإمكان أوكرانيا أن تتقدم بطلب للانضمام إلى حلف "الناتو" بعد انتهاء الصراع، وقال: "يجب أن نتوصل إلى حل للصراع، واستعادة السلام في المنطقة، وبعد ذلك نكون قادرين على الحديث عن العضوية المحتملة لأوكرانيا".

المصدر: تاس