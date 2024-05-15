مصدر: زيلينسكي يلجأ لحشد قوات نسائية بالكامل في خاركوف بعد استنفاد الرجال

أشار الخبير العسكري أندريه ماروتشكو إلى لجوء نظام فلاديمير زيلينسكي إلى حشد قوات نسائية بالكامل بمقاطعة خاركوف التي يواصل الجيش الروسي تقدمه فيها، ما يؤكد استنفاده الرجال في جيشه.

وقال مارتشكو: "على الخطوط الأمامية يشكلون وحدات نسائية بالكامل تتراوح أعمار مجنداتها بين 20 و35 سنة، وبينهن ضباط ومجندات ينفذن مهام كانت حكرا على الرجال في السابق".

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وتواصل القوات الروسية تقدمها في خاركوف وتحرير مزيد من البلدات والقرى واختراق دفاعات الجيش الأوكراني في عدة مناطق.

وأقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء بصعوبة الأوضاع في ساحة المعركة ووصفها بالمضطربة جدا، مشيرا إلى أن قواته تواجه الكثير من المصاعب في محوري دونيتسك وخاركوف.

المصدر: تاس