لا تغييرات في هيئة الأركان.. بوتين يجتمع بقادة المناطق العسكرية الروسية ويؤكد "سير العمل حسب الخطة"

شكر الرئيس فلاديمير بوتين وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو على جهوده في بناء القوات المسلحة وإضفاء طابع جديد عليها، مؤكدا استمرار "سير العمل حسب الخطط المرسومة" في الجيش الروسي.

وشكر بوتين في اجتماع مع قادة المناطق العسكرية الروسية بحضور وزير الدفاع الجديد أندريه بيلاوسوف وشويغو، قادة المناطق العسكرية على جهدهم القتالي، وقال: "العمل يسير حسب الخطة".

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وأكد بوتين أن القوات الروسية في أوكرانيا تعمل كل يوم على تحسين مواقعها في جميع الاتجاهات.

وأضاف أنه لا يزال أمام القوات الروسية الكثير لتفعله "لكن الاستجابة السريعة للمتغيرات تعطي الثقة في أن جميع المهام سيتم تحقيقها".

وأشار بوتين إلى أن تعيين بيلاوسوف في منصب وزير الدفاع مرتبط أيضا بزيادة الإنفاق العسكري، وأضاف: "نحن ملزمون بإدارة الموارد بحكمة وكفاءة، وبيلاوسوف يدرك جيدا كيفية دمج إنفاق أجهزة أمن الدولة ووزارة الدفاع بصفتها الحلقة الرئيسية في أمن البلاد، ضمن المنظومة الاقتصادية لروسيا... هذا أمر غاية في الأهمية".

وأكد أنه في ظل زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن، فإن السلطات تدرك ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية أمام المواطنين.

وكشف بوتين عن عدم التخطيط لإجراء تغييرات في هيئة الأركان العامة الروسية.

المصدر: RT