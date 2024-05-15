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شاهد.. اعتقال مطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا مباشرة في مكان الحدث

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شاهد.. اعتقال مطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا مباشرة في مكان الحدث
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أظهر مقطع مصور عملية إلقاء القبض على مطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو اليوم الأربعاء في العاصمة براتيسلافا.

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