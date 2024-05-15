شاهد.. اعتقال مطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا مباشرة في مكان الحدث

تاريخ النشر:15.05.2024 | 13:48 GMT | فيديوهات
أظهر مقطع مصور عملية إلقاء القبض على مطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو اليوم الأربعاء في العاصمة براتيسلافا.
قال كورت كامبل، نائب وزير الخارجية الأمريكي إن نصر إسرائيل الكامل في غزة غير قابل للتحقيق من جهة نظر واشنطن.
تعيش القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية حالة من الارتباك الشديد منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي، وهو أمر عززه فشل إسرائيل حتى الآن في تحقيق أهداف الحرب على غزة وتحرير أسراها.
أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري في بيان رفض مصر القاطع "لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي".
أصدر مجلس قضاء ولاية الجلفة في الجزائر بيانا بشأن واقعة العثور على شخص بعد 3 عقود من الزمن مضت على اختفائه.
أعلنت كنائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، تنفيذ "عملية مركبة" ثانية ضد قوة إسرائيلية خاصة في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى بين الجنود.
يعد لحم الدجاج من الأطعمة القيّمة غذائيا، حيث يحتوي على كميات عالية من البروتين والدهون والكربوهيدرات، بالإضافة إلى عدد من الفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة.
فكّر الأمريكيون بإيقاف دوران الأرض في حال نشوب حرب نووية. وقد كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل مشروع البنتاغون السري حول ذلك.
عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري بحركة "حماس" مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور القتال شرق مدينة رفح.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الشمال، إثر العمليات التي ينفذها "حزب الله" اللبناني "دعما لغزة وإسنادا للمقاومة الفلسطينية".
نظم اتحاد القبائل العربية في محافظة الجيزة برعاية رئيس الاتحاد شيخ مشايخ سيناء إبراهيم العرجاني مؤتمرا جماهيريا للتعريف بدور الاتحاد، وإعلان خطة عمله خلال الفترة المقبلة.
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء أنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.
أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع المصري محمد زكي اليوم ناقشا خلاله التحديات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي.
في موقف أثار تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، قامت بطلة الفنون القتالية المختلطة، السعودية هتان السيف، بزيارة المصرية ندى فهيم للاطمئنان عليها بعد نزالهما الأخير المثير للجدل.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى استياء يسود بين ضباط إسرائيليين وأعضاء بمحلس الحرب من فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إعداد خطة لخلق بديل عن "حماس" يحكم قطاع غزة بعد الحرب.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بالحديث عن شاب في ولاية الجلفة اختفى منذ عام 1996 وتم العثور عليه في حالة مأساوية بمستودع جاره.
أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير عن إطلاق 8 مناطق لوجستية في شبه جزيرة سيناء متاحة أمام الاستثمار المصري.
وصف القيادي في حركة "حماس" عزت الرشق تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول استسلام الحركة بـ"السخيفة وأنها للاستهلاك المحلي وتعكس وضعه المأزوم بعد 220 يوما على بدء الحرب".
أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء أنها تخوض معارك دامية مع الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال القطاع.
اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في سوق التوابل الشهير المعروف بالسوق المصري، بمنطقة إمينونو في وسط إسطنبول بتركيا.
حذر أحد الخبراء من تشغيل مروحة الهواء طوال الليل بسبب بعض المخاطر الصحية التي قد تنجم عن ذلك.
تعمل مصر على بناء مدينة فضاء جديدة على أرض العاصمة الإدارية لخدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية في الدولة.
تبدأ اليوم محاكمة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، بتهمة الرشوة، حيث يسعى ممثلو الادعاء إلى إقناع هيئة المحلفين بأنه كان مستعد لبيع نفوذه مقابل أموال وسبائك ذهبية وسيارة.
قال السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة والمحلل السياسي الإسرائيلي حاييم كورين إن تهديدات المصريين بقطع العلاقات مع إسرائيل يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لوحدة الإدارة والتحكم بالمنطاد التجسسي التابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "أدميت".
قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، إنها "نفذت عملية عسكرية استهدفت المدمرة الأمريكية ميسون في البحرِ الأحمرِ، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة".
أصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو بإطلاق للنار في المبنى الذي كان يعقد فيه اجتماعا للحكومة، وتم نقله إلى المستشفى.
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مخطط إسرائيلي سري يستهدف الأناضول، و"أرض الميعاد".
أفادت "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعت دولا عربية للمشاركة في قوة لحفظ السلام تنتشر في قطاع غزة بعد الحرب.
عملية إسرائيل في رفح تختبر حدود صبر القاهرة. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي أن الجيش طلب من سكان عدة مناطق في شمال قطاع غزة مغادرة منازلهم بشكل عاجل تحسبا لعملية عسكرية محتملة في المنطقة.
تفاعل مدرب نادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا بشكل مثير مع هجمة خطيرة لتوتنهام خلال مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي.
تعهدت بكين بالدفاع بحزم عن مصالحها في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة الضخمة، وحذرت من أن الحواجز التجارية ستؤثر على العلاقة الأوسع بين القوتين الاقتصاديتين العظيمتين.
قالت وسائل إعلام فرنسية إن السجين محمد عمرة الذي فر إثر هجوم مسلح على شاحنة سجناء في منطقة نورماندي شمال البلاد لديه سوابق ومعروف لدى السلطات.
كشف المحلل الإسرائيلي في الشؤون العسكرية المصرية إيلي ديكال، عن استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة التهديدات التي تواجه إسرائيل على رأسها تعاظم قوة وقدرات الجيش المصري.
أشار الخبير العسكري أندريه ماروتشكو إلى لجوء نظام فلاديمير زيلينسكي إلى حشد قوات نسائية بالكامل بمقاطعة خاركوف التي يواصل الجيش الروسي تقدمه فيها، ما يؤكد استنفاده الرجال في جيشه.
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الثلاثاء، حجم ارتفاع الناتج المحلي في المملكة منذ إطلاق رؤية 2030.
أحالت نيابة الأموال العامة في مصر 5 موظفين بمصلحة الجمارك ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تهريب مواد غذائية وأدوية محظورة.
يحذر خبراء الاقتصاد من تداعيات جسيمة تهدد الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى يفوق الناتج المحلي الإجمالي للعالم بأكثر من 3 مرات.
وجه مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة دعوة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، باتخاذ إجراءات سريعة بحق قادة إسرائيليين على خلفية مقتل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدارة بلاده تعتزم استخدام الصلاحيات الجديدة التي منحها لها الكونغرس لمصادرة الأصول الروسية المجمدة.
ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وهو يعزف على غيتار إلكتروني ويغني في إحدى حانات العاصمة الأوكرانية كييف.
توعد وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا "من يتحدون مع المنظمات الإرهابية وامتداداتها ومنظمات الجريمة ويحاولون تنفيذ لعبة على رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا"، بعقاب شديد.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الفيديو الكامل لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي زئيف كيبر في مصر.
لفتت جو-آيه، مدلّلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأنظار خلال مراسم تدشين شارع عند البوابة الشمالية لبيونغ يانغ، حيث بدت أنيقة وجذابة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة بوغروفاتكا بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على 1360عسكريا، وإسقاط عشرات الصواريخ الغربية أطلقتها قوات كييف في 24 ساعة.
أوكرانيا أدركت قوة وزير الدفاع الروسي الجديد، بل ترى في تكليفه كارثة وشيكة. حول ذلك، كتب ألكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا":
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر لوحت بتخفيض العلاقات مع إسرائيل وسحب سفيرها لدى تل أبيب على خلفية التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح، والسيطرة على الجهة الشرقية من معبر رفح.
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وبشّره بوصول حزمة أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا، فيما طلب الأخير منه المزيد من الدفاعات الجوية.
أكد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أن وجود ميناء في طابا على الحدود المصرية الشرقية لا يتعدى كيلومترا في الحدود مع إسرائيل يعد أمنا قوميا.
أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تسلمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة".
أكد وزير خارجية ودفاع إيرلندا ميشال مارتن أن دبلن ستعترف رسميا بدولة فلسطين في مايو الجاري دون أن يكشف تاريخ هذا الاعتراف، خلافا لما ذكرته بعض التقارير الإعلامية.
أقر متحدث البنتاغون باتريك رايدر بتقدم الجيش الروسي في خاركوف شرق أوكرانيا داعيا كييف إلى عدم التذرّع بتأخر السلاح الأمريكي، وذكّرها بالأسلحة التي تصلها من باقي الحلفاء.
أعلن أندريه بيلاوسوف المرشح لحقيبة الدفاع الروسية أن المهمة الأساسية له في منصبه الجديد تلبية حاجة القوات في العملية العسكرية في أوكرانيا بأحدث أنواع الأسلحة، وبالكميات المطلوبة.
كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يجهز مفاجأة لنادي النصر السعودي بشأن مستقبله مع الفريق الأصفر.
هناك أكثر من 200 نوع من السرطان يمكن أن يصيب جسم الإنسان، ويحدث المرض عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية وتنتشر بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، لتصل إلى الأنسجة والأعضاء المجاورة.
رد جناح نادي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي بشكل طريف ومثير عند سؤاله بشأن وجهة زميله في الفريق الباريسي والمنتخب الفرنسي كليان مبابي الذي أعلن رحيله بشكل رسمي عن سان جيرمان.
كشف طبيب أسنان عن فواكه وعصائر شائعة يجب علينا تجنب تناولها كثيرا لأنها قد تؤدي إلى "تآكل" مينا الأسنان وتسبب إضعافها.
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الانتخابات الأوكرانية.
علق خبراء مصريون على تصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام حيث طالب بمنح إسرائيل قنابل نووية لضرب قطاع غزة.
في خطابه الأول أمام مجلس الاتحاد بعد اعتماد منصبه الجديد، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف إنه يتبنى مبدأ صارما: الخطأ وارد لكن الكذب ممنوع.
أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق "نصر كامل" على حركة "حماس" في قطاع غزة.
كشف تقرير صحفي فرنسي، أمس الاثنين، عن شجار وقع بين ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وكيليان مبابي نجم الفريق، قبل انطلاق مباراة تولوز في الدوري الفرنسي.
ضبطت فرق الشرطة التركية في مطار إسطنبول، 73 سبيكة ذهبية تزن كل منها كيلوغراما واحدا، مخبأة في عربة أطفال قادمة من دبي.
نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
قال مسؤولون إن مجموعة من الحيتان القاتلة أغرقت يختا يبلغ طوله 50 قدما في المياه المغربية، اصطدمت باليخت وأجبرت اثنين من طاقمه على الفرار.
صدر أمر أميري صباح اليوم الأربعاء بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بـ"سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء".
رصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية "التهديدات الصريحة في مصر" بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل على خلفية أزمة العلاقات الأخيرة بعد دخول القوات الإسرائيلية معبر رفح.
نشرت وسائل الإعلام مشاهد لاستخدام الجيش الروسي زورقا مسيرا للمرة الأولى بالعملية العسكرية في أوكرانيا يتم توجيهه بمنظومة "غلوناس" الروسية لتحديد المواقع، ويحمل 250 كغ من المتفجرات.
اندلع اليوم الثلاثاء حريق في قاعدة تل هشومير العسكرية الإسرائيلية، حيث تم إغلاق حركة المرور أمام السيارات في المنطقة، وفق كما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف تعرضت دبابة T-90M الروسية لعدة ضربات بالدرونات الانتحارية، وتابعت مهمتها بنجاح دون أن تتأثر بتلك الضربات.
طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة "فورا"، محذرا من أن استمرارها سيقوّض العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب.
نعى "حزب الله" اللبناني ليل يوم الثلاثاء، مقاتلا في صفوفه، بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمدينة صور في عمق الجنوب اللبناني.
حول البعد العملياتي والرمزي لتحرير الجيش الروسي مدينة خاركوف ومنطقتها، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي":
قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون بشأن تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل إذا أقره الكونغرس.
أعلنت "كتائب القسام" مساء يوم الثلاثاء، أنها تدك مقر قيادة للعدو في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
أعلن كبير مصممي معهد موسكو للتكنولوجيا الحرارية يوري سولومونوف دخول صاروخ "بولافا" النووي العابر للقارات الخدمة في القوات البحرية الروسية.
رصد العلماء هيكلا ضخما كامنا في الفضاء السحيق يقوض فهمهم الحالي لكيفية تطور الكون.
أعلن باحثون مصريون وأجانب عن اكتشاف هيكل جديد ضخم، تحديدا بجوار هرم خوفو (الهرم الأكبر) في منطقة فارغة من المقبرة الغربية بالجيزة، باستخدام أجهزة مسح ما تحت التربة.
أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بمقتل إسرائيلي مدني وإصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه منطقة أدميت في الجليل الغربي.
أثار تعيين إبراهيم العرجاني، رئيسا لاتحاد القبائل العربية في سيناء، تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فمن هو؟
انفعل حارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون، بشدة بعد استبداله بسبب الإصابة خلال مباراة فريقه أمام مضيفه توتنهام يوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة 34 بالدوري الإنجليزي الممتاز.
كتبت صحيفة "الغارديان" أن تصميم واشنطن على إبقاء السعودية منخرطة في السلام مع إسرائيل، دفعها لإعطاء الرياض ضوء أخضر غير رسمي لمحاولة إحياء اتفاق السلام مع "الحوثيين".
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة وكالة "شينخوا" إن روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا، لكن المفاوضات يجب أن تأخذ في الاعتبار "مصالح جميع الدول المشاركة في الصراع".
يوجد في قلب منطقة تشيرنوبيل المحظورة جسم مشع خطير لدرجة أن مجرد النظر إليه يمكن أن يكون قاتلا في غضون دقائق.
رد مدير عام منطقة آثار الهرم في مصر أشرف محي الدين على أنباء اكتشاف هيكل جديد ضخم بجوار هرم خوفو (الهرم الأكبر) في منطقة فارغة من المقبرة الغربية بالجيزة.
يتجنب الكثيرون القهوة والشاي قبل موعد الذهاب إلى السرير من أجل التمتع بنوم جيد، إلا أن بعض الخبراء يحذرون من مشروبات أخرى يمكن أن تكون سارقة للنوم أيضا.
أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة بشأن وجود بعض الأصناف الدوائية بين مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، مطالبة بسحب ووقف تداول تلك الأدوية.
كشف رئيس مركز الأعمال الروسي في أفغانستان رستم حبيبولين عن المنتجات التي تصدرها روسيا إلى أفغانستان، والسلع التي تستوردها روسيا من كابل.
أعلنت كريس نيوبي مؤلفة كتب العلوم الطبية، في حوار مع الصحفي تاكر كارلسون، أن مرض لايم يمكن أن يكون قد نشأ في المختبرات البيولوجية الأمريكية.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء اعتماد بطولة كأس العرب وإقامة 3 نسخ في 2025 و2029 و2033 تستضيفها قطر.
رجحت قناة "سي إن إن البرتغال" أن يكون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد ألغى زيارته إلى إسبانيا والبرتغال على خلفية "تفاقم الوضع في بلاده" مع استمرار تقدم الجيش الروسي.
شهد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي مراسم توقيع محضر استلام أرض مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط غرب سوهاج.
أكد الخبير سيرغي روزينكو أن الاتحاد الأوروبي أكبر خاسر من حظر واشنطن على حلفائها استيراد اليورانيوم الروسي المخصب، حيث سيخنق هذا الحظر الصناعة النووية في أوروبا ويدمر ما تبقى منها.
رحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء، بـ"ضيوف الرحمن" (الراغبين بالحج) القادمين إلى المملكة، وأصدر توجيها بشأنهم.
ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في مقال نشرته أن المجندين الجدد في قوات كييف يخشون أن تتم التضحية بهم على جبهات القتال في سبيل قرى ومناطق لم يسمعوا بها في حياتهم.
أعلن رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" أن بلاده قررت وقف تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة في مارس بسبب "تهديدات" وجهها مسؤولون أمريكيون.
اكتشف العلماء سرا "مميتا" في كهف مذهل تحت الأرض، يُطلق عليه اسم "كهف البلورات"، الواقع في المكسيك.
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