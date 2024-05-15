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حاكم سيفاستوبل ينشر صورة لقنبلة من صاروخ "أتاكمس" أمريكي عنقودي أسقطته الدفاعات الروسية

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حاكم سيفاستوبل ينشر صورة لقنبلة من صاروخ
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نشر حاكم مدينة سيفاستوبل في القرم الروسية ميخائيل رازفوجاييف صورة لإحدى قنابل صاروخ "أتاكمس" أمريكي عنقودي أسقطته الدفاعات الروسية شمالي المدينة الليلة الماضية.

وكتب: هذه صورة قنبلة من قنابل صاروخ أمريكي عنقودي تكتيتي من نوع "أتاكمس" أطلقته قوات كييف على القرم وأسقطته الدفاعات الروسية الليلة الماضية.

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وأشار إلى أن هذه القنابل لا يمكن لمسها بل يجب الإبلاغ عنها للوحدات المختصة والطوارئ.

وفي وقت سابق، أعلن رازفوجاييف أنه تم إسقاط عدة صواريخ ومسيرات فوق مياه سيفاستوبول وفي محيط مطار بيلبيك في القرم وتم إخماد حريق نتج عن سقوط شظايا الصواريخ التي تم إسقاطها في محيط قرية بوليوشكو.

وأسقطت الدفاعات الروسية 10 صواريخ "أتاكمس" أمريكية و17 مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية الليلة الماضية على القرم، ومقاطعات جنوب غربي روسيا.

حاكم سيفاستوبل ينشر صورة لقنبلة من صاروخ

المصدر: RT

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