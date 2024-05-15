اندلاع حريق ضخم في سوق شهير وسط إسطنبول (فيديو)

اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في سوق التوابل الشهير المعروف بالسوق المصري، بمنطقة إمينونو في وسط إسطنبول بتركيا.

وقال عمدة الفاتح محمد إرجون توران: "اندلع حريق من مدخنة. وتدخلت فرق الإطفاء لدينا على الفور. وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه. ويجري إخلاء الدخان الموجود على السطح".

İstanbul'da Eminönü'nde Mısır Çarşı'sında yangın çıktı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.https://t.co/ItUwqMai4vpic.twitter.com/2qhTHoxthT — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) May 15, 2024

وأكد على أنه "لم تحدث أضرار جسيمة في البازار"، مشيرا إلى أن "الحرائق تشكل خطرا كبيرا على المباني التاريخية في المنطقة".

📌İstanbul Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı.



📌Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



📌Yangının, tarihi çarşının içinde yer alan bir restoranın baca kısmında başladığı öğrenildi. pic.twitter.com/NN5wA1k1i8 — Ekip Haber (@ekiphabercom) May 15, 2024

المصدر: Hurriyet