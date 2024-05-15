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اندلاع حريق ضخم في سوق شهير وسط إسطنبول (فيديو)

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اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في سوق التوابل الشهير المعروف بالسوق المصري، بمنطقة إمينونو في وسط إسطنبول بتركيا.

وقال عمدة الفاتح محمد إرجون توران: "اندلع حريق من مدخنة. وتدخلت فرق الإطفاء لدينا على الفور. وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه. ويجري إخلاء الدخان الموجود على السطح".

وأكد على أنه "لم تحدث أضرار جسيمة في البازار"، مشيرا إلى أن "الحرائق تشكل خطرا كبيرا على المباني التاريخية في المنطقة".

المصدر: Hurriyet

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