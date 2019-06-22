 
مباشر

مدرب ليفربول يدخن السجائر ويتعاطى الكحول على الشاطئ (صور)

الرياضة

مدرب ليفربول يدخن السجائر ويتعاطى الكحول على الشاطئ (صور)
Globallookpress firo/Sebastian El-Saqqa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0us

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية صورا للألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، أثناء قضائه إجازته الصيفية بعد قيادته "الريدز" للتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة في التاريخ.

ويظهر كلوب على أحد شواطئ المكسيك إلى جانب زوجته وهو يستمتع بحرارة الشمس على الشاطئ ويمارس تدخين السجائر الإلكترونية وشرب الكحول.

إقرأ المزيد
شاهد.. مغامرات رونالدو وصديقته على شواطئ اليونان (صور وفيديو)
شاهد.. مغامرات رونالدو وصديقته على شواطئ اليونان (صور وفيديو)

وتوّج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه عقب فوزه في المباراة النهائية على مواطنه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين سجلهما كل من المصري محمد صلاح من ركلة جزاء، والبلجيكي ديفوك أوريغي في الدقيقتين 2 و87 على الترتيب.

المصدر: eurosport.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا