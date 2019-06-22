نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية صورا للألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، أثناء قضائه إجازته الصيفية بعد قيادته "الريدز" للتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة في التاريخ.

ويظهر كلوب على أحد شواطئ المكسيك إلى جانب زوجته وهو يستمتع بحرارة الشمس على الشاطئ ويمارس تدخين السجائر الإلكترونية وشرب الكحول.

Jurgen Klopp vapes on the beach and shows his support for Boston Red Sox https://t.co/SHLEj5gR3W — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 20, 2019

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وتوّج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه عقب فوزه في المباراة النهائية على مواطنه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين سجلهما كل من المصري محمد صلاح من ركلة جزاء، والبلجيكي ديفوك أوريغي في الدقيقتين 2 و87 على الترتيب.

المصدر: eurosport.ru