شاهد.. مغامرات رونالدو وصديقته على شواطئ اليونان (صور وفيديو)
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يقضي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي إجازته الصيفية على شواطئ اليونان رفقة عائلته.
let's go 🚁 👪❤️ pic.twitter.com/Zfe9WM9jHl— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 19, 2019
ونشر رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز العديد من الفيديوهات عبر حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي توثق مغامراتهما بالألعاب المائية على الشواطئ اليونانية.
Enjoy !!! 🌊🏊♂️😍#CR7#Ronaldo#Cristianopic.twitter.com/M9OANmGUzw— Cristiano Ronaldo 7⃣ (@WeLikeCR7) June 20, 2019
المصدر: "إنستغرام"
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