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شاهد.. مغامرات رونالدو وصديقته على شواطئ اليونان (صور وفيديو)

الرياضة

شاهد.. مغامرات رونالدو وصديقته على شواطئ اليونان (صور وفيديو)
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يقضي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي إجازته الصيفية على شواطئ اليونان رفقة عائلته.

ونشر رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز العديد من الفيديوهات عبر حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي توثق مغامراتهما بالألعاب المائية على الشواطئ اليونانية.

المصدر: "إنستغرام"

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