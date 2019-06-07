أوكرانيا تكتسح صربيا بخماسية نظيفة في تصفيات "يورو 2020"

عزز المنتخب الأوكراني صدارته للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بفوزه على نظيره الصربي 5 ـ0 الجمعة في الجولة الثالثة من المجموعة.

وسجل أهداف المنتخب الأوكراني كل من فيكتور تسيجانكوف هدفين في (د.26 و28) ويفجن كونوبليانكا هدفين في (د.46 و75) ورومالن ياريمتشيكو في (د.59).

وبهذا الفوز العريض، عزز المنتخب الأوكراني صدارته للترتيب برصيد 7 نقاط، في المقابل، تجمد رصيد المنتخب الصربي عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وتعادل في المباراة الثانية من نفس المجموعة، منتخب لوكسمبورغ مع ليتوانيا 1-1، وسجل هدف الأول جيرسون رودريجيز في (د.20)، فيما سجل هدف الثاني أرفيداس نوفايكوفاس في (د.74).

وطرد من المباراة ساوليوس ميكوليوناس في (د.42).

ورفع منتخب لوكسمبورغ رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الرابع قبل الأخير.

المصدر: وكالات