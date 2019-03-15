الاتحاد الدولي يوصي برفع عدد منتخبات مونديال قطر

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة في ميامي برفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 في قطر من 32 إلى 48 بحسب ما أعلنه رئيسه جياني إنفانتينو.

وسيتخذ القرار النهائي خلال مؤتمر فيفا في باريس في يونيو المقبل.

زيادة عدد المنتخبات المشاركة وبالتالي عدد المباريات من 64 إلى 80 مباراة، كان متوقعا فقط اعتبارا من كأس العالم 2026، لكنه سيحتاج في مونديال 2022 إلى دولة مجاورة لاستضافة بعض المباريات، الأمر الذي يثير العديد من الأسئلة في سياق الحصار المفروض على قطر.

وصادق مجلس فيفا أيضا على استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "في أيه آر" في كأس العالم للسيدات المقررة صيف هذا العام في فرنسا. واستخدمت التقنية للمرة الأولى في بطولة دولية كبيرة الصيف الماضي في كأس العالم في روسيا.

كما قرر فيفا اليوم توسيع كأس العالم للأندية التي ستحل بدلا من كأس القارات للمنتخبات، إلى 24 فريقا في عام 2021.

وقال رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو "أنا سعيد جدا" وذلك عقب تأكيده مخططات هذه البطولة التي أكدت رابطة الأندية الأوروبية مقاطعتها في حال المصادقة على إقامتها في يونيو ويوليو 2021.

وأكدت رابطة الأندية الأوروبية التي تمثل 232 ناديا أوروبيا ويرأسها الإيطالي أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي في رسالة وجهتها لرئيس فيفا إنفانتينو وحصلت عليها فرانس برس "رفضها القاطع للمصادقة على توسيع كأس العالم للأندية".

المصدر: أ ف ب