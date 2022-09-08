"روس كوسموس" توضح سبب تأجيل إطلاق أول مهمة روسية إلى القمر

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أنه لا يمكن إطلاق المركبة "لونا-25" في الموعد المقرر لأسباب فنية.

إقرأ المزيد



ويشير المكتب، إلى أن سبب التأجيل هو عدم توافق قياسات السرعة والمدى مع المتطلبات التقنية المقررة.

ويضيف، "إن المشكلة الرئيسية، التي تؤثر على جدول التحضير للإطلاق، هي عدم توافق قياس سرعة دوبلر والمدى مع المتطلبات التقنية المقررة".

ويشير بيان المكتب، إلى أن الخبراء يدرسون حاليا الخيارات النهائية لمخطط الهبوط وخوارزميات التحكم في حركة المركبة الفضائية.

ويضيف، "التنفيذ الناجح لهذه الإجراءات، سيسمح بإطلاق المركبة الفضائية "لونا-25" خلال فترة "النافذة الفلكية" وهي (شهرا يوليو وأغسطس) عام 2023 ".

ويذكر أن يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" كان قد أعلن عن تأجيل إطلاق أول مركبة أوتوماتيكية في تاريخ روسيا الحديث "لونا-25" إلى عام 2023.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"