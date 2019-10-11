احتمال تأجيل إطلاق مسبار "لونا – 25" الروسي إلى القمر

يمكن أن تدخل تعديلات في إطلاق 3 بعثات قمرية روسية يقضي بها البرنامج الفدرالي الروسي لأعوام 2016 – 2025.

أما إطلاق مسبار "لونا – 25" القمري الروسي فيمكن تأجيله إلى عام 2022.

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جاء ذلك على لسان رئيس المختبر في معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية، مكسيم ليتفاك، في تقرير قدمه في المؤتمر الدولي العاشر لدراسة المنظومة الشمسية.

وقال إن مسبار "لونا – 25" كان من المفترض أولا إطلاقه عام 2029، ثم تأجل هذا الموعد إلى عام 2021. أما الآن فيمكن أن يؤجل، بحسب ليتفاك، إلى عام 2021.

فيما يتعلق بالبعثة القمرية التالية "لونا – 26" فإنها ستتحقق، حسب الخبير الفضائي الروسي، عامي 2023 – 2024.

أما المسبار " لونا – 28" الذي سينقل إلى الأرض عينات من تربة القمر فسيطلق عامي 2026 – 2027.

يذكر أن روسيا لديها كذلك برنامج للرحلات الفضائية المأهولة يقضي بإرسال رواد الفضاء الروس إلى القمر في مطلع ثلاثينات القرن الجاري.

المصدر: تاس