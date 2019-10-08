"ناسا" قد تشارك في البرنامج القمري الروسي

أعلن مدير معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية، ليف زيليوني، أن وكالة "ناسا" الأمريكية يمكن أن تشارك في تحقيق البرنامج القمري الروسي.

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جاء ذلك على لسانه في كلمة ألقاها في مؤتمر موسكو الدولي العاشر الخاص بدراسة المنظومة الشمسية.

وقال:" لدينا برنامج قمري ينطلق عام 2021. وإننا نجري حاليا محادثات مع الصينيين للعمل المشترك على سطح القمر. وسنجري بعد أيام محادثات مع "ناسا" بهذا الشأن. لذلك يصبح برنامجنا دوليا".

يذكر أن روسيا تعتزم أولا دراسة القمر عن طريق إطلاق المسابير والمحطات القمرية غير المأهولة. ويتوقع أن يطلق عام 2021 المسبار الأول " لونا – 25" الذي سيهبط على سطح القمر، ثم ترسل عام 2024 إلى مدار القمر محطة "لونا - 26 " التي ستساعد في اختيار موقع لهبوط المحطات القمرية الصينية. وفي عام 2025 ستطلق روسيا محطة "لونا – 27" التي ستهبط على سطح القمر وستعمل هناك لمدة طويلة.

وقد تم الاتفاق مع الجانب الصيني، حسب زيليوني، على أن تحمل محطة "لونا - 26 " القمرية الروسية أجهزة فضائية صينية.

المصدر: تاس