روسيا والصين تتفقان على إنشاء مركز لدراسة القمر

وقع مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين ورئيس الإدارة الفضائية الصينية جان كيتسانغ اتفاقية تعاون في مجال إنشاء مركز المعلومات الموحد لدراسة القمر والفضاء البعيد.

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وذلك في أعقاب الدورة الـ24 للاجتماع الروسي الصيني الحكومي المنتظم. وعلاوة على ذلك فإن الجانبين وقعا اتفاقية تعاون خاصة للتنسيق ما بين البعثة القمرية والمسبار "لونا – ريسورس – 1" والبعثة القمرية الصينية الخاصة بدراسة القطب الجنوبي للقمر " تشانغ – إه – 7".

يذكر أن مسبار "تشانغ إه-4" الصيني كان قد أطلق، في 8 ديسمبر الماضي، من قاعدة سيشان الفضائية الصينية بواسطة صاروخ "لونغ مارش-3 بي" الصيني.

وتنحصر المهمة الرئيسية لمشروع "تشانغ إه-4" المتكون من منصة الهبوط والروفر في دراسة الجانب المظلم للقمر.

أما مشروع "لونا – ريسورس – 1" الروسي فيتوقع أن ينجز أعوام 2022 - 2025.

المصدر: تاس