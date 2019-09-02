اكتشاف مادة غريبة على الجانب البعيد للقمر

اكتشف المسبار الصيني "يوتو-2" خلال عمليات الاستكشاف التي يقوم بها على سطح الجانب البعيد للقمر مادة غريبة مجهولة في إحدى الفوهات.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن الروفر لاحظ خلال عمليات الاستكشاف التي يقوم بها على سطح الجانب البعيد للقمر في إحدى الفوهات مادة غريبة مجهولة وصورها وأرسلها مع الصور الأخرى إلى الأرض في نهاية يوليو الماضي.

وثبت على هيكل المسبار جهاز Visible and Near-Infrared Spectrometer VNIS) (مطياف لكشف الأشعة تحت الحمراء) يسمح بتحديد تركيبة الأشياء عن طريق الضوء المنعكس عنها. لم يتمكن العلماء من تحديد تركيبة المادة المكتشفة، واكتفوا بالقول إن "لونها غير اعتيادي" ولها "بنية هلامية".

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وقد اكتشف العلماء بعد تحليل عينات أولية من وشاح الجانب البعيد للقمر وجود البيروكسينات والأوليفينات، وهي معادن ذات كثافة عالية و تحتوي على نسبة عالية من الحديد مقابل نسبة منخفضة من الكالسيوم. ووفقا للخبراء، كانت هذه الصخور في الأصل جزءا من الوشاح العلوي، لكن طفت على السطح بسبب اصطدام النيازك بالقمر.

المصدر: لينتا. رو