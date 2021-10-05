جسم سماوي مكتشف حديثا يُحدد على أنه "كويكب ومذنب" معا!

حدد علماء الفلك أن جسما سماويا مكتشفا حديثا له جوهر متجمد مثل المذنب، ولكن مع مدار أكثر انسجاما مع كويكب.

واكتشف مسح نظام التنبيه الأخير لتأثير الكويكبات الأرضية (ATLAS)، أن الكويكب (248370) 2005 QN137 كان نشطا في 7 يوليو 2021.

وقال هنري هسيه، الباحث في معهد علوم الكواكب، في عرض تقديمي يوم الاثنين: "إنه يناسب التعريفات الفيزيائية للمذنب، من حيث أنه من المحتمل أن يكون جليديا ويطلق الغبار في الفضاء، على الرغم من أنه يحتوي أيضا على مدار كويكب. وهذه الازدواجية وعدم وضوح الحدود بين ما كان يُعتقد سابقا أنهما نوعان منفصلان تماما من الأجسام - الكويكبات والمذنبات - هو جزء أساسي مما يجعل هذه الأجسام مثيرة جدا للاهتمام".

ومن بين أكثر من نصف مليون كويكب معروف في الحزام الرئيسي، 248370 هو واحد من ثمانية فقط تم التأكد بأنها كانت نشطة أكثر من مرة.

وقال هسيه: "يشير هذا السلوك بقوة إلى أن نشاطه ناتج عن تسامي المواد الجليدية". وتشير تلك "المادة الجليدية" إلى أنه مذنب أيضا. مذنب الحزام الرئيسي، على وجه الدقة - واحد فقط من حوالي 20 جسما سماويا مشتبها أو مؤكدا، كما قال هسيه، "بما في ذلك بعض الأجسام التي لوحظ أنها نشطة مرة واحدة فقط حتى الآن".

واكتُشف الهجين، الذي يسميه هسيه "مذنب الحزام الرئيسي"، مخبأ بين الكويكبات في النظام الشمسي الداخلي.

وتقضي المذنبات التقليدية، مثل مذنبات هالي، معظم وقتها بعيدا عن الشمس في النظام الشمسي الخارجي البارد.

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وقدم هسيه نتائجه اليوم في الاجتماع السنوي لقسم علوم الكواكب بالجمعية الفلكية الأمريكية.

وقال: "يمكن اعتبار 248370 كويكبا ومذنبا، أو بشكل أكثر تحديدا، كويكب حزام رئيسي تم التعرف عليه مؤخرا على أنه مذنب أيضا".

ووجد أن حجم نواة الجسم - الجسم الصلب في "رأس" المذنب - يبلغ عرضه حوالي ميلين، وكان عرض ذيله حوالي 900 ميل. وفي يوليو، بلغ طول الذيل أكثر من 450000 ميل.

وقال هسيه: "يخبرنا هذا الذيل الضيق للغاية أن جزيئات الغبار بالكاد تطفو بعيدا عن النواة بسرعات بطيئة للغاية، وأن تدفق الغاز المتسرب من المذنب الذي عادة ما يرفع الغبار إلى الفضاء من المذنب ضعيف للغاية".

ومثل هذه الوتيرة البطيئة، لا تسمح للغبار بالهروب من جاذبية نواة المذنب، لذلك افترض هسيه أن "شيئا آخر" يساعده في التخلص من الغبار.

وقال: "قد تدور النواة بسرعة كافية تساعد في قذف الغبار إلى الفضاء الذي رُفع جزئيا عن طريق تسرب الغاز''، مضيفا أن هناك حاجة إلى مزيد من المراقبة لتأكيد سرعة نواة المذنب.

وكثيرا ما يُعتقد أن نشاط المذنبات ناتج عن تحول الجليد إلى غاز.

وتقضي غالبية المذنبات معظم وقتها على الحافة الخارجية الباردة للنظام الشمسي، خارج مدار نبتون، بمدارات طويلة تقترب فقط من الشمس أو الأرض لفترة وجيزة.

وخلال تلك الأوقات التي تكون فيها قريبة بما يكفي من الشمس، فإنها تسخن وتطلق الغاز والغبار نتيجة لتسامي الجليد، ما ينتج عنه مظهر غامض وذيول مذهلة في كثير من الأحيان مرتبطة بالمذنبات.

وعلى النقيض من ذلك، تدور الكويكبات الموجودة في الحزام الرئيسي في النظام الشمسي الداخلي الدافئ، بين دوران المريخ والمشتري.

ولكن، كما حدد هسيه وعالم الفلك في جامعة كاليفورنيا، ديفيد جيويت، هناك بعض الأجسام، مذنبات الحزام الرئيسي، التي تتحدى هذه الفروق الواضحة.

وهذا مهم لأنه يُعتقد أن جزءا كبيرا من مياه الأرض وصل إلى الكوكب من خلال تأثيرات الكويكبات عندما كان يتشكل.

المصدر: ديلي ميل