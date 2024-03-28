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السعودية.. رسالة من وزارة الصحة للمواطنين تثير جدلا واسعا (صورة)

مجتمع

السعودية.. رسالة من وزارة الصحة للمواطنين تثير جدلا واسعا (صورة)
Sputnik
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أثارت رسالة نصية بعثتها وزارة الصحة السعودية للمواطنين عبر هواتفهم المحمولة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأفادت الرسالة بوجود مخالفة تتعلق بتجاوز السعرات الحرارية المسموح بها، في حين اعتبر البعض أن صياغتها "مُخيفة".
وأوضح خبير التسويق عبيد العبدلي على حسابه في منصة "إكس"، أن هذه الرسالة تعتمد على استراتيجية "الإعلان بالتخويف" لجذب انتباه المواطنين، حيث تُؤكد على خطر الإفراط في تناول السعرات الحرارية.

هذا ونشر أحد النشطاء الرسالة، وقد جاء فيها: 

  • "تم قيد مخالفة: تجاوز السعرات الحرارية التي يجب تناولها وفقًا لاحتياجك خلال اليوم".
  • "يمديك تعرف تفاصيل المخالفة عن طريق حاسبة السعرات الحرارية"، مع رابط للحاسبة.
السعودية.. رسالة من وزارة الصحة للمواطنين تثير جدلا واسعا (صورة)

ورأى البعض أن صياغة الرسالة مُخيفة وتُسبب القلق، وطالبوا وزارة الصحة بإعادة صياغة الرسالة بأسلوب أكثر وضوحا وإيجابية.

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المصدر: RT

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