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طفلة تنجو بأعجوبة بعد سقوطها من الطابق الرابع في السعودية (فيديو)

مجتمع

طفلة تنجو بأعجوبة بعد سقوطها من الطابق الرابع في السعودية (فيديو)
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لطفلة نجت من الموت بعد سقوطها من الطابق الرابع بمدينة عفيفي في الرياض بالسعودية.

ويظهر الفيديو، سقوط طفلة من ارتفاع عال، فيما يسارع شخص لحملها وطلب المساعدة لنقلها إلى المستشفى.

وروى والد الطفلة البالغة من العمر عامين، تفاصيل نجاتها من الموت بعد سقوطها من الطابق الرابع على الأرض، قائلا: "ابنتي كانت تلهو مع شقيقتها التي دون قصد دفعتها من الشباك، ونجت من الموت، بمعجزة ربانية".

وأضاف: "أصيبت بخدش في الأنف فقط، ولا أعلم ما هو العمل الذي بيني وبين الله أو طاعة الوالدين أو صدقة أو دعوة من الوالدين كانت سببا في نجاة ابنتي".

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المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

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