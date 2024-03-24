طفلة تنجو بأعجوبة بعد سقوطها من الطابق الرابع في السعودية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لطفلة نجت من الموت بعد سقوطها من الطابق الرابع بمدينة عفيفي في الرياض بالسعودية.

ويظهر الفيديو، سقوط طفلة من ارتفاع عال، فيما يسارع شخص لحملها وطلب المساعدة لنقلها إلى المستشفى.

طفلة تسقط من الدور الرابع بمحافظة #عفيف وتنجو بأعجوبة



سبحان الله العظيم الحافظ pic.twitter.com/OhygDpiVyI — اخبار الساعة (@hournews_net) March 24, 2024

وروى والد الطفلة البالغة من العمر عامين، تفاصيل نجاتها من الموت بعد سقوطها من الطابق الرابع على الأرض، قائلا: "ابنتي كانت تلهو مع شقيقتها التي دون قصد دفعتها من الشباك، ونجت من الموت، بمعجزة ربانية".

مواطن يروي تفاصيل نجاة طفلته من الموت بأعجوبة بعد سقوطها من الطابق الرابع في عفيفpic.twitter.com/trMe4U6yhy — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 20, 2024

وأضاف: "أصيبت بخدش في الأنف فقط، ولا أعلم ما هو العمل الذي بيني وبين الله أو طاعة الوالدين أو صدقة أو دعوة من الوالدين كانت سببا في نجاة ابنتي".

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المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية