السعودية..القبض على 4 وافدين أجانب امتهنوا التسول واستعطاف المارة (فيديو)
أعلنت السلطات السعودية اليوم الاثنين، القبض على 4 وافدين أجانب امتهنوا التسول واستعطاف المارة.
وأوضح الأمن العام السعودية أنه ضمن الحملات الأمنية المستمرة للجهات الأمنية في رصد المتسولين وضبطهم، فقد قبضت شرطة محافظة جدة على 4 وافدين من الجنسية الباكستانية امتهنوا التسول واستعطاف المارة، وذلك بعرض صور أطفال معاقين وتقارير طبية أمام الجوامع والطرقات العامة.
📹 | شرطة محافظة جدة تقبض على ( 4 ) وافدين امتهنوا التسول واستعطاف المارّة.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسولpic.twitter.com/BbZvgIaDNY— الأمن العام (@security_gov) March 17, 2024
وعثر بحوزتهم على صور لأطفال معاقين وتقارير طبية، فيما تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
المصدر: RT