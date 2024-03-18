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السعودية..القبض على 4 وافدين أجانب امتهنوا التسول واستعطاف المارة (فيديو)

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السعودية..القبض على 4 وافدين أجانب امتهنوا التسول واستعطاف المارة (فيديو)
Gettyimages.ru
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أعلنت السلطات السعودية اليوم الاثنين، القبض على 4 وافدين أجانب امتهنوا التسول واستعطاف المارة.

وأوضح الأمن العام السعودية أنه ضمن الحملات الأمنية المستمرة للجهات الأمنية في رصد المتسولين وضبطهم، فقد قبضت شرطة محافظة جدة على 4 وافدين من الجنسية الباكستانية امتهنوا التسول واستعطاف المارة، وذلك بعرض صور أطفال معاقين وتقارير طبية أمام الجوامع والطرقات العامة.

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وعثر بحوزتهم على صور لأطفال معاقين وتقارير طبية، فيما تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

المصدر: RT

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