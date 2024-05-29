الكشف عن الراتب "المتواضع" لهانزي فليك مع برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن الراتب الذي سيحصل عليه الألماني هانزي فليك مع برشلونة بعد تعيينه اليوم الأربعاء مدربا جديدا للفريق الكتالوني.

وقد عين الألماني مدربا لفريق برشلونة حتى عام 2026 بدلا من المقال تشافي هرنانديز، بعد موسم بدون ألقاب لوصيف الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن فليك سيحصل في برشلونة على راتب سنوي يقترب من ثلاثة ملايين يورو (صافي 1.5 مليون يورو بعد الضرائب).

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد فليك يتضمن حصوله على مكافأة تقدر بواحد مليون يورو في حال تتويجه مع النادي الكتالوني بدوري أبطال أوروبا و750 ألف يورو في صورة الفوز بالدوري الإسباني.

يذكر أن فليك الذي قاد بايرن ميونخ لسداسية تاريخية في 2020، بقي من دون وظيفة منذ إقالته الموجعة على رأس المنتخب الألماني في سبتمبر 2023.

المصدر: صحيفة "سبورت"