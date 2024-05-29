برشلونة يذكر جماهيره بفضيحة تاريخية أثناء تقديم مدربه الجديد هانزي فليك (صورة)

ذكر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جماهيره بفضيحة تاريخية أثناء تقديمه الألماني هانزي فليك كمدرب جديد للفريق.

وقد عين فليك يوم الأربعاء مدربا لفريق برشلونة حتى عام 2026 بدلا من المُقال تشافي هرنانديز، بعد موسم بدون ألقاب لوصيف الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعرض برشلونة على موقعه الرسمي الإنجازات التي حققها فليك خلال مسيرته التدريبية حيث كتب: "بعد إحراز ألمانيا مونديال 2014، استقال فليك من منصبه كمساعد لمدرب المانشافت، وتولى منصب المدير الرياضي في الاتحاد الألماني لكرة القدم قبل أن يعود إلى هوفنهايم في عام 2017 كمدير رياضي، وفي صيف 2019، وصل فليك إلى بايرن ميونخ ليعمل كمساعد للكرواتي نيكو كوفاتش".

وأضاف: "بعد أشهر قليلة أقيل كوفاتش وعين فليك بدلا منه بعد إثبات نفسه كمدرب مؤقت. وفاز فليك في 22 مباراة من أول 25 مع البايرن، وأنهى الموسم بفوز بايرن ميونخ بثلاثية تاريخية تضمنت هزيمة مؤلمة لبرشلونة بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا على يد فريق فليك"، في فضيحة كبرى لم تنسَها جماهير برشلونة إلى يومنا هذا.

In Barcelona's website..They mentioned Hansi Flick’s 8-2 win with Bayern Munich over Barcelona! 😨 pic.twitter.com/dPJzlR8cit — Football World ⚽ (@xFootballWorld_) May 29, 2024

يذكر أن فليك الذي قاد بايرن ميونخ لسداسية تاريخية في 2020، بقي من دون وظيفة منذ إقالته الموجعة على رأس المنتخب الألماني في سبتمبر 2023.

المصدر: موقع نادي برشلونة