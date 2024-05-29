رسميا.. فليك مدربا جديدا لبرشلونة

عين الألماني هانزي فليك يوم الأربعاء مدربا لفريق برشلونة حتى عام 2026 بدلا من المقال تشافي هرنانديز، بعد موسم بدون ألقاب لوصيف الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال برشلونة في بيان، إنه من خلال التوقيع مع فليك سيحظى بمدرب يُعرف عن فرقه "الضغط العالي، أسلوب اللعب القوي والجريء ما حقق له نجاحا كبيرا على مستويي الأندية والمنتخبات وفاز تقريبا بكل الألقاب الممكنة".

وبقي فليك الذي قاد بايرن ميونخ الألماني لسداسية تاريخية في 2020، من دون وظيفة منذ إقالته الموجعة على رأس المنتخب الألماني في سبتمبر 2023.

🎙️ Hansi Flick's first words as the new Barça coach pic.twitter.com/E69FMuEzgf — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024

ولد فليك في هايدلبرغ عام 1965 واستهل مشواره التدريبي كلاعب ومدرب في آن واحد عام 1996 مع فيكتوريا بامنتال، ثم استلم فريق هوفنهايم في 2000 حيث بقي خمسة مواسم قبل الانتقال إلى سالزبورغ النمساوي ضمن الجهاز الفني للإيطالي جوفاني تراباتوني ولوتار ماتيوس.

وأصبح فليك في عام 2006 مدربا مساعدا ليواكيم لوف في منتخب ألمانيا بعد استقالة يورغن كلينسمان، فقادا مرحلة إعادة البناء لـ"دي مانشافت" تضمنت بلوغ نهائي كأس أوروبا 2008.

في 2010، بلغ منتخب ألمانيا نصف نهائي كأس العالم ثم الدور عينه في كأس أوروبا 2012 قبل إنجاز إحراز مونديال 2014.

وانتقل فليك ليشغل منصب المدير الرياضي في الاتحاد الألماني، قبل العودة إلى هوفنهايم عام 2017 كمدير رياضي.

وفي 2019، وصل فليك إلى بايرن ميونخ الذي حمل ألوانه لاعبا بين 1985 و1990، في منصب المدرب المساعد للكرواتي نيكو كوفاتش الذي أقيل بعد أشهر وعين فليك بدلا منه بعد إثبات نفسه كمدرب مؤقت.

وفاز فليك في 22 مباراة من أول 25 مع البايرن، وأنهى موسمه الرائع بإحراز دوري أبطال أوروبا متجاوزا برشلونة بالذات 8-2، ونال فليك في نفس العام جائزة أفضل مدرب أوروبي.

المصدر: وكالات