مارك لورينسون يحث ليفربول على بيع صلاح ويبرر موقفه

حث مدافع نادي ليفربول السابق مارك لورينسون، إدارة "الريدز" على السماح برحيل النجم المصري محمد صلاح في حال تلقي الفريق عرضا بمئة مليون جنيه إسترليني.

ويعتقد لورينسون أن صلاح البالغ من العمر 31 عاما والذي سجل 211 هدفا لليفربول في سبعة مواسم، سيغادر النادي وأن الجناح المصري قد يكون في حاجة إلى خوض تحد جديد في فريق جديد.

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وقال لورينسون في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لدي شعور بأن محمد صلاح سيرحل، أعتقد أن السعودية ستكون المكان المنطقي بالنسبة له للانتقال إليه. لم يعد كما كان منذ عودته من كأس الأمم الإفريقية (مطلع العام 2024)، ويمكنك أن ترى في نهاية الموسم أنه بدا منزعجا بعض الشيء، لا يبدو أنه اللاعب نفسه".

وأضاف: "إذا تمكن ليفربول من الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني من الدوري السعودي، فأعتقد أنني سأقبل ذلك بالنظر إلى الظروف. لقد كان صلاح رائعا للغاية مع ليفربول على مر السنين، لكن يبدو أنه قد يحتاج إلى تغيير النادي وأنا شخصيا سأفعل ذلك.. لا تقف في طريق ذلك احتراما له".

وزادت التكهنات بشأن رحيل صلاح عن ليفربول بعد أزمته مع مدربه يورغن كلوب ودخولهما في مشادة أمام الكاميرات في لقاء وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي قبل أسابع.

ولكن صلاح ألمح إلى بقائه مع ليفربول في الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد أرني سلوت الذي تولى المسؤولية خلفا لكلوب.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف العام المقبل، ورفض النادي الإنجليزي التفريط في نجمه المصري في صيف العام الماضي عندما تلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي بلغت قيمته 150 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: "ميرور"