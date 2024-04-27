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لقطة حزينة.. مشادة بين صلاح ومدربه كلوب (فيديو)

الرياضة

لقطة حزينة.. مشادة بين صلاح ومدربه كلوب (فيديو)
Legion-Media
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شهد لقاء فريق ليفربول ومضيفه وست هام يونايتد (2-2) الذي جمعهما اليوم السبت في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز مشادة بين النجم المصري محمد صلاح، ومدربه الألماني يورغن كلوب.

ورصدت عدسات الكاميرات لحظة دخول محمد صلاح في مشادة كلامية حادة مع مدربه يورغن كلوب، أثناء استعداد المصري للمشاركة أمام وست هام يونايتد في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، قبل أن يتدخل المهاجم الأورغوياني داروين نونيز ويبعد صلاح الذي ظهر منفعلا ضد كلوب.

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ويمر محمد صلاح بفترة صعبة مع ليفربول، إذ سجل 4 أهداف في آخر 12 مباراة "للريدز" في جميع المسابقات، ما أدى إلى توجيه انتقادات للنجم المصري، كما وضعه مدرب ليفربول على دكة الاحتياط في بعض المباريات الأخيرة.

كما يعاني فريق ليفربول من تذبذب على مستوى النتائج في الأسابيع الأخيرة، حيث خرج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي، ويبدو أنه خرج من دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب خلف مانشستر سيتي وأرسنال.

المصدر: RT 

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