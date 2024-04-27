كلوب يعلق على أزمته مع محمد صلاح على خلفية المشادة بينهما في الملعب: انتهى الأمر

علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على أزمته مع نجمه المصري محمد صلاح، التي وقعت خلال مباراته أمام مضيفه وست هام يونايتد (2-2)، اليوم السبت.

وقرر يورغن كلوب الإبقاء على محمد صلاح على دكة البدلاء، في بداية مباراته أمام وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ودخل الثنائي في مشادة كلامية عندما كان النجم المصري يستعد للنزول إلى أرضية الملعب في الدقيقة 79.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "TNT Sports" عقب المباراة: "لن أستطيع قول ما قيل، لكننا تحدثنا عن ذلك بالفعل في غرفة تبديل الملابس، وانتهى الأمر".

وأضاف: "من الواضح أنني محبط للغاية، أعتقد أن الجميع يمكن أن يروا فريقا واحدا فقط كان يمكنه أن يفوز بالمباراة، وهو نحن بالفرص التي صنعناها، والاستحواذ الذي امتلكناه، وبكل الأشياء التي فعلناها".

وواصل كلوب: "لقد كانت مباراة صعبة، خضنا 4 مباريات خلال 10 أيام، لكنني أعتقد أن اللاعبين قدموا أداء جيدا حقا".

وأوضح: "عندما نكون متقدمين 2-1 يمكننا السيطرة على الأمر، وما زال كما قلت في كثير من اللحظات نلعب بشكل جيد حقا، لكن اللمسة الأخيرة لم نتعامل معها بشكل جيد، كان تلك هي قصة الأسابيع الأربعة الماضية".

وعن تراجع مستوى المهاجمين، المدرب الألماني، قال: "هذا هو الحال، أنت ترى المباريات، نحن معا ونمر بذلك معا، هذا كل شيء، الأولاد يريدون الفوز، لقد قاتلوا بقوة، وبذلوا كل ما في وسعهم، كان الأمر صعبا للغاية اليوم، ونعم هذا كل شيء".

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وعن رد فعل فريقه في الشوط الثاني، أجاب الألماني: "سعيد جدا، لقد كان جيدا جدا، وكان هذا ما نحتاجه، الهدف المبكر ساعدنا بشكل واضح، نحن نصنع الفرص دائمًا، كما ترى في الشوط الأول لدينا الكثير".

وأستطرد: "لقد لعبنا بشكل جيد، ولكننا لم ننه الأمور، وعلينا الآن الاعتراف بذلك والمضي قدمًا".

وعن السباق على اللقب، رد كلوب: "لست في مزاج يسمح لي بالحديث عن ذلك لأكون صادقا، أو أنظر إلى ذلك على الإطلاق، كان علينا الفوز هنا، وكنا نعرف ذلك، ولم نفعل، والآن لدينا القليل من الحظوظ للفوز".

وابتعد فريق ليفربول بنسبة كبيرة من دائرة المنافسة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 75 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، قبل مباراته أمام توتنهام يوم غد الأحد.

المصدر: وكالات