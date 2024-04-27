أحلام ليفربول بالفوز في اللقب تتلاشى.. وست هام يعمق جراح "الريدز".. فيديو

وقع فريق ليفربول في فخ التعادل أمام مضيفه وست هام يونايتد (2-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضع المهاجم جارود بوين أصحاب ألرض في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

ورد فريق ليفربول بهدفين متتاليين، الأول سجله الظهير الإسكتلندي أندرو روبرتسون في الدقيقة 48، بينما جاء الثاني بـ"نيران صديقة" سجله حارس المرمى الفرنسي ألفونس أريولا عند الدقيقة 65 خطأ في مرماه.

واقتنص المهاجم الجامايكي ميشيل أنطونيو هدف التعادل لفريق وست هام بحلول الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ويعد هذا التعادل بطعم الهزيمة بالنسبة لفريق ليفربول، الذي اكفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 75 نقطة، وبقي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، ويبدو أنه خرج إلى حد كبير من سباق المنافسة على لقب "البريمير ليغ".

ويأتي ليفربول بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، حامل اللقب، الذي يحتل المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 76 نقطة، ويمتلك في جعبته مباراتين، وبفارق نقطتين خلف المتصدر أرسنال، قبل مباراته أمام توتنهام هوتسبير غدا الأحد.

في المقابل رفع نادي وست هام يونايتد رصيده إلى 49 نقطة، ويحتل المركز الثامن عشر على سلم الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT