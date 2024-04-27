"بداية النهاية".. محمد صلاح خارج تشكيلة ليفربول

بقي النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء في بدلية مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه وست هام يونايتد اليوم السبت، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقرر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الإبقاء على نجمه محمد صلاح على مقاعد البدلاء، للمرة الرابعة خلال الموسم الحالي، وللمرة الثانية في آخر 3 جولات بالدوري الإنجليزي، واختار كلا من الثلاثي، الإنجليزي هارفي إليوت والهولندي كودي جاكبو والكولومبي لويس دياز لخط الهجوم.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء، جاء لأسباب فنية.

ويعاني محمد صلاح من تراجع في مستواه في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى تعرضه لحملة من الانتقادات شنها عدد من الفنيين والمحللين.

واختار يورغن كلوب التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة وست هام يونايتد:

1- أليسون بيكر

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3- واتارو إندو

4- فيرجل فان دايك

7- لويس دياز

10- أليكسيس ماك أليستر

18- كودي جاكبو

19- هارفي إليوت

26- أندرو روبيرتسون

38- ريان جرافنبرخ

66- ترينت أليكساندر أرنولد

78- جاريلا كوانسا.

📋 اختيارات المدرب يورغن كلوب لقائمة مباراة اليوم في العاصمة ⚪🟢



#وستهام_ليفربولpic.twitter.com/EtHAuoYZxR — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 27, 2024

ويبدو أن ثقة المدرب الألماني في صلاح تراجعت بشدة مؤخرا، وهو ما تأكد اليوم السبت، باستبعاده من تشكيل ليفربول أمام وست هام يونايتد اليوم.

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وتنبأ لاعب توتنهام هوتسبير الأسبق، تيم شيروود، بقرب رحيل محمد صلاح عن ملعب "أنفيلد".

ووصف شيروود ما يحدث مع صلاح مؤخرا، بأنه "بداية النهاية"، وذلك خلال ظهوره عبر شبكة "سكاي سبورتس".

وأضاف اللاعب المتوج بلقب بطل الدوري الإنجليزي مع بلاكبيرن روفرز: "ليفربول سيبيع محمد صلاح في نهاية الموسم".

ويحظى النجم المصري البالغ من العمر 31 عاما، باهتمام أندية الدوري السعودي، في مقدمتها نادي اتحاد جدة، الذي حاول ضمه الصيف الماضي، قبل أن يرفض ليفربول عرضه الضخم.

المصدر: RT