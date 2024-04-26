صاحبه سيكون "رجلا ثريا".. كلوب حول تفسيره لتراجع مستوى محمد صلاح

دافع الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مهاجمه المصري محمد صلاح والأوروغوياني داروين نونيز، مشيرا إلى أن التراجع في مستوى المهاجمين أمر طبيعي.

ويعاني محمد صلاح من تراجع في مستواه في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى تعرض هذا النجم المصري لحملة من الانتقادات شنها عدد من الفنيين والمحللين.

وفشل صلاح في تسجيل أي هدف من اللعب المفتوح (أي باستثناء ركلات الجزاء) وذلك في آخر 7 مباريات له مع ليفربول، لتتأكد بذلك حقيقة الأزمة التي يعاني منها رغم عودته من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب "الفراعنة" في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وسجل النجم المصري هدفين فقط في آخر 7 مباريات مع "الريدز" كانا من علامة الجزاء، الأول في مباراة مانشستر يونايتد ضمن الجولة 32، والثاني أمام أتالانتا الإيطالي في الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، بينما أهدر العديد من الفرص، لخرج فريقه من البطولة القارية.

ويعود آخر هدف لصلاح من اللعب إلى مباراة الجولة 31 من "البريمرليغ" مام فريق أبرايتون حينما منح التقدم لفريقه (2-1) في 31 مارس الماضي.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي قبل مواجهة وست هام يونايتد: "إعادة داروين نونيز ومحمد صلاح للتألق مرة أخرى؟ هذا دائما هو الشيء الأكثر صعوبة حين لا يسجل المهاجمون".

وأضاف: "يجب على المهاجمين أن يمروا بهذه الأمور، هذه هي حياة المهاجم، حياة حارس المرمى هي أن يصد 500 كرة ويصرخ الجميع حول هذا الأمر"

وتابع المدرب الألماني: "في حياة المهاجم تسجل طوال الوقت ثم لا تسجل لفترة من الوقت ويسألك الجميع لماذا لا تسجل، إنه أصعب شيء في العالم ويمكن أن يكون في بعض الأحيان أسهل شيء في العالم ويعتمد ذلك على التمريرات الحاسمة التي تحصل عليها".

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وأوضح: "إذا كان هناك حل وحيد يعيد كل مهاجم إلى أفضل حالاته بعد إضاعة بعض الفرص فسيكون صاحبه رجلا ثريا حقا إذا قام بتأليف كتاب عن هذا الأمر".

وأتم كلوب: "أمامنا 4 مباريات متبقية ولدينا 12 نقطة لنحصل عليها وإذا سألتني أريدهم جميعا".

ويعد محمد صلاح هدافا لفرق ليفربول خلال هذا الموسم بتسجيله 24 هدفا في 40 مباراة، رغم أنه لكنه يعاني من إهدار الفرص بطريقة ملحوظة مؤخرا، تزامنا مع تذبذب نتائج الفريق.

المصدر: وسائل إعلام