بعد الهدف الطائر.. كيفين دي بروين يوجه رسالة لفريقي ليفربول وأرسنال

صرح النجم البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، بأنه يثق بفريقه في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكدا احترامه الكامل لمنافسي فريقه ليفربول وأرسنال.

وساهم دي بروين في فوز فريقه مانشستر سيتي، العريض على مضيفه برايتون بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب "فالمر"، بتسجيله الهدف الأول بطريقة مذهلة.

وقال دي بروين، في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي سبورت" البريطانية، بعد المواجهة: "سباق الدوري الإنجليزي؟ أنا أثق في فريقي، كل الاحترام لفريقي ليفربول وأرسنال، هما فريقان مذهلان".

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وأضاف: "أرسنال يقوم بما يحتاج القيام به، ونحن أيضا بحاجة للقيام بذلك، وعلينا أن نعمل بكد وأن نكون متواضعين بشكل كاف للمضي قدما".

وكشف النجم البلجيكي: "أنا أحاول القيام بعملي، وأحاول إيجاد المساحات وُمساعدة زملائي لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف".

وأكمل دي بروين: "إذا كنت ألعب مع لاعبين جيدين، فأنا بحاجة إلى أن أكون في أفضل حالاتي".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، وذلك بفارق نقطة عن المُتصدر أرسنال، مع العلم أن السيتي لعب مباراة أقل.

المصدر: وكالات