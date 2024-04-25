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مانشستر سيتي يتخطى ليفربول ويشدد الخناق على أرسنال (فيديو)

الرياضة

مانشستر سيتي يتخطى ليفربول ويشدد الخناق على أرسنال (فيديو)
AP /Kin Cheung
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خرج فريق مانشستر سيتي بفوز عرض من ملعب مضيفه برايتون (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح النجم البلجيكي كيفين دي بروين التسجيل لفريق مانشستر سيتي عند الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

وأضاف زميله الإنجليزي فيل فودين هدفين متتاليين في الدقيقتين (26 و34)، ومن ثم اختتم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز رباعية الضيوف بحلول الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

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وحقق فريق مانشستر سيتي انتصاره الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 76 نقطة، ولديه مباراة أخرى مؤجلة، وتقدم إلى المركز الثاني متجاوزا بفارق نقطتين فريق ليفربول، ومقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين المتصدر أرسنال.

في المقابل، يشغل نادي برايتون، المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 44 نقطة، حصدها من 33 مباراة أيضا.

المصدر: RT 

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