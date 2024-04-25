 
مباشر

من دون هدافه.. مانشستر سيتي ضيفا على برايتون "العنيد".. التشكيلة الأساسية

الرياضة

من دون هدافه.. مانشستر سيتي ضيفا على برايتون
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xfex

يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة هامة ضد مضيفه "العنيد" برايتون مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي جاريد جيليت صافرة بداية هذه المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب " فالمر - Falmer" بمدينة برايتون.

وسيبدأ الإيطالي، روبيرتو دي زيربي (44 عاما) المدير الفني لنادي برايتون، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي:

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (53 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه فريق برايتون:

31- إيدرسون

2- كايل وولكر

25- مانويل أكانجي

6- ناثان آكي

24- يوشكو غفاريدول

16- رودريغو

8- ماثيو كوفاتشيتش

17- كيفن دي بروين

20- برناردو سيلفا

47- فيل فودين

9- جوليان ألفاريز.

إقرأ المزيد
الأحلام تتبدد.. ليفربول يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام جاره اللدود إيفرتون
الأحلام تتبدد.. ليفربول يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام جاره اللدود إيفرتون
إقرأ المزيد
أرسنال يكتسح تشيلسي في
أرسنال يكتسح تشيلسي في "الديربي" وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 73 نقطة، قبل هذه المباراة ولديه مباراة أخرى مؤجلة، ويتأخرا بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول صاحب مركز الوصافة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر أرسنال.

في المقابل، يشغل نادي برايتون، المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 44 نقطة، حصدها من 32 مباراة أيضا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا