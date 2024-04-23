أرسنال يكتسح تشيلسي في "الديربي" وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

ألحق فريق أرسنال هزيمة ساحقة بضيفه تشيلسي (5-0) في "ديربي" لندن، الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

لم بمهل المهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد الضيوف إلا أربع دقائق فقط قبل أن يزور شباكهم، ومن ثم ضاعف زميله المدافع الإنجليزي بنجامين وايت النتيجة بحلول الدقيقة 52.

No Arsenal fan will pass this tweet without liking



Leandro Trossard what a baller 🔥#Arsche#trossardpic.twitter.com/W6pygQijjK — #jinnis (@jiniamber) April 23, 2024

وجاء المهاجم الألماني كاي هافيرتز وضاعف النتيجة بدوره بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (57، و65)، قبل أن يعود بنجامين وايت ويوقع على هدفه الشخصي الثاني والخامس لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 70 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الإمارات".

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كارثة في لندن .. آرسنال لا يرحم تشيلسي



آرسنال 5-0 تشيلسي 😨😨😨

pic.twitter.com/Ay2M21PjoW — عمرو (@bt3) April 23, 2024

جماهير آرسنال تحيي لاعبين تشلسي بعد عدة تمريرات متتاليه 🤣🤣🤣pic.twitter.com/bDbJQffh8k — فيديو شبكة أرسنال العربية 🎥 (@G4AVideos) April 23, 2024

وحقق فريق أرسنال بذلك انتصاره الثاني على التوالي، مقابل تعادل، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة، وينفرد بصدارة الدوري "البريمير ليغ"، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن وصيفه ليفربول قبل مباراته أمام جاره إيفرتون مساء اليوم الأربعاء.

بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب، ولكنه يملك في جعبته مباراتين.

بينما توقف رصيد فريق تشيلسي عند 47 نقطة، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب.

المصدر: RT