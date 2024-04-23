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أرسنال يكتسح تشيلسي في "الديربي" وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

أرسنال يكتسح تشيلسي في
AFP /GLYN KIRK
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ألحق فريق أرسنال هزيمة ساحقة بضيفه تشيلسي (5-0) في "ديربي" لندن، الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

لم بمهل المهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد الضيوف إلا أربع دقائق فقط قبل أن يزور شباكهم، ومن ثم ضاعف زميله المدافع الإنجليزي بنجامين وايت النتيجة بحلول الدقيقة 52.

وجاء المهاجم الألماني كاي هافيرتز وضاعف النتيجة بدوره بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (57، و65)، قبل أن يعود بنجامين وايت ويوقع على هدفه الشخصي الثاني والخامس لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 70 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الإمارات".

وحقق فريق أرسنال بذلك انتصاره الثاني على التوالي، مقابل تعادل، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة، وينفرد بصدارة الدوري "البريمير ليغ"، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن وصيفه ليفربول قبل مباراته أمام جاره إيفرتون مساء اليوم الأربعاء.

بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب، ولكنه يملك في جعبته مباراتين.

بينما توقف رصيد فريق تشيلسي عند 47 نقطة، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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