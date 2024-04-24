ليفربول أمام تحد كبير الليلة في "ديربي ميرسيسايد".. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية، مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب "غوديسون بارك" الذي سيكون مسرحا لـ"ديربي ميرسيسايد" بين الجارين اللدودين إيفرتون وليفربول.

ويواجه نادي ليفربول تحديا كبيرا لطموحاته نحو تحقيق لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب عندما يحل ضيفا على جاره إيفرتون، في المباراة المؤجلة من الجولة 29 "للبريمير ليغ".

ويدخل "الريدز" لقاء "ديربي ميرسيسايد"، وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن المتصدر أرسنال، ويليهما في المركز الثاني حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي يمتلك في جعبته مباراتين.

بينما يحتل إيفرتون صاحب الأرض والجمهور المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد 30 نقطة، ويسعى لتحقيق انتصار يبعده عن منطق الهبوط.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي:

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ومن المتوقع أن يعتمد يورغن كلوب على التشكيلة الأساسية التالية "للريدز":

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبيرسون، إبراهيما كوناتي، فيرجل فان دايك، ترنت ألكسندر-أرنولد

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، واتارو إندو، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

بينما يتوقع أن يبدأ الإنجليزي شين ديتش (52 عاما) المدير الفني لفريق إيفرتون بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه ليفربول:

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حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: شيموس كوليمن، أشلي يونغ، بن جودفري، فيتالي ميكولينكو

خط الوسط: أندريه غوميز، إدريسا جانا غاي، عبد الله دوكوري

خط الهجوم: دوايت ماكنيل، دومينيك كالفيرت لوين، جيمس غارنر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومضيفه إيفرتون اليوم الأربعاء:

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" حقوق النقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيبث "ديربي ميرسيسايد" عبر قناة "beIN Sports HD 1" المشفرة، كما يمكنك متابعتها باللغة الإنجليزية عبر قناة "beIN Sports HD 1 English"

كما يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومضيفه إيفرتون عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

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كما أنه من الممكن متابعة "ديربي ميرسيسايد" اليوم، عبر عدد من القنوات المجانية المفتوحة والمتاحة على الأقمار الصناعية الأوروبية، مثل:

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

Arena Sport 1 HD Croatia.

المصدر: وسائل إعلام