شاهد.. ثنائية صلاح في مرمى إيفرتون ورفضه الاحتفال بهما

أعاد فريق ليفربول إلى الأذهان تألق نجمه المصري محمد صلاح في مباراته أمام جاره إيفرتون في الديربي، التي جمعتهما في دور الذهاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل مواجهة اليوم بينهما.

قاد النجم محمد صلاح "الريدز" للفوز على جاره اللدود إيفرتون في ديربي "الميرسيسايد" بهدفين من دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة "للبريمير ليغ".

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو لهدفي محمد صلاح الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 75 والثانية بعد هجمة مرتدة سريعة عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب "أنفيلد" يوم السبت 21 أكتوبر 2023.

في غمضة عـيـن.. قادر على حسم الأمور 👑⚡️



ثنائية لا تُنسى من الملك المصري أمام إيفرتون تحسم فوزنا بالديربي في الدور الأول من الموسم 👊 pic.twitter.com/bJkLPVOmlj — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 24, 2024

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وحينها، امتنع محمد صلاح عن الاحتفال بطريقة صاخبة بهدفيه، وذلك بعد أيام من نشره فيديو، دعا فيه إلى "وقف المجازر" و"إدخال المساعدات الإنسانية فورا" إلى قطاع غزة.

يذكر أن ليفربول يحل ضيفا مساء اليوم على جاره اللدود إيفرتون، على ملعب "غوديسون بارك"، الذي سيكون مسرحا لـ"ديربي ميرسيسايد" بينهما، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT