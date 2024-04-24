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الأحلام تتبدد.. ليفربول يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام جاره اللدود إيفرتون (فيديو)

الرياضة

الأحلام تتبدد.. ليفربول يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام جاره اللدود إيفرتون (فيديو)
AP /Jon Super
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مني فريق ليفربول بهزيمة مؤثرة أمام جاره اللدود إيفرتون (0-2) في لقاء "ديربي ميرسيسايد" الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحملت ثنائية فريق إيفرتون توقيع كل من المدافع جاراد برانثوايت، والمهاجم دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقتين (27، 58) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "غوديسون بارك".

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وتوقف رصيد فريق ليفربول بعد هذه الهزيمة المخيبة، عند 74 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" بفارق 3 نقاط عن المتصدر أرسنال، لتتضاءل فرص "الريدز" في المنافسة على اللقب.

بينما يشغل مانشستر سيتي، حامل اللقب، المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 73 نقطة، ويمتلك في جعبته مباراتين.

في المقابل رفع نادي إيفرتون رصيده بعد هذا الفوز الثمين إلى 33 نقطة، ويحتل المركز السادس عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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