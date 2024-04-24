ليفربول ضيفا ثقيلا على جاره اللدود إيفرتون.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "غوديسون بارك" مساء اليوم الأربعاء، "ديربي ميرسيسايد" بين الجارين اللدودين إيفرتون وليفربول، ضمن منافسات الجولة 29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يطلق حكم الساحة الإنجليزي أندي مادلي صافرة بداية هذه "الديربي" المرتقب، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإنجليزي شين ديتش (52 عاما) المدير الفني لفريق إيفرتون بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه ليفربول:

1- جوردان بيكفورد

22- بن جودفري

6- جيمس تاركوفسكي

32- جاراد برانثوايت

19- فيتالي ميكولينكو

16- عبد الله دوكوري

37- جيمس غارنر

27- ادريسا غاي

11- جاك هاريسون

7- دوايت ماكنيل

9- دومينيك كالفيرت ليوين.

بينما اختار الألماني يورغن كلوب (56 عاما) المدير الفني لليفربول، هذه المباراة الهامة أمام مضيفه إيفرتون، بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- أليسون بيكر

4- فيرجل فان دايك

5- إبراهيما كوناتي

7- لويس دياز

8- دومينيك سوبوسلاي

9- داروين نونيز

10- ماك أليستر

11- محمد صلاح

17- كورتيز جونز

27- أندي روبيرسون

66- ترنت ألكسندر-أرنولد.

@LFC

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومضيفه إيفرتون اليوم الأربعاء، عبر الرابط: ليفربول أمام تحد كبير الليلة في "ديربي ميرسيسايد".. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن المتصدر أرسنال، ويليهما في المركز الثاني حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي يمتلك في جعبته مباراتين.

بينما يحتل نادي إيفرتون المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد 30 نقطة.

المصدر: RT