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على خطى "الشياطين الحمر".. مرشح جديد على رادار ليفربول لخلافة كلوب

الرياضة

على خطى
AFP /Isabella BONOTTO
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أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن المدير الفني لفريق فينورد الهولندي، أرني سلوت، دخل قائمة المرشحين لقيادة فريق ليفربول ، خلفا للألماني يورغن كلوب عقب نهاية الموسم الحالي.

وكان كلوب أبلغ إدارة نادي ليفربول برحيله عقب نهاية الموسم الحالي، رغم أن عقده سينتهي في صيف 2025، لكنه يرغب في الحصول على فترة من الراحة بعد سنوات طويلة من العمل.

وبدأت إدارة ليفربول في البحث عن مدير فني جديد، أمثال الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن المتوج بلقب بطل الدوري الألماني مبكرا، والبرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وغيرهما.

وكتب الصحفي الإيطالي الشهير فاريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع "إكس"، أن فريق ليفربول أجرى اتصالا مباشرا مع آرني سلوت كمرشح لتولي قيادة الفريق، وتم تحديد موعد آخر بالفعل.

وأشار رومانو في منشور آخر، إلى أنه: "سيتم إجراء اتصال مباشر آخر قريبا بين آرني سلوت ومجلس إدارة ليفربول لمناقشة المزيد من النقاط الرئيسية للمشروع.

وأضاف: "سلوت حريص على العمل مع ليفربول.. خاصة وانه حصل على تقييم عال من قبل نادي ليفربول".

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإنجليزية، أيضا فإن المدير الفني لفريق فينورد الهولندي، دخل قائمة المرشحين لتولي قيادة ليفربول عقب نهاية الموسم الحالي.

ولكن الشبكة أوضحت أن "فريق فينورد مصمم هو الآخر على الاحتفاظ بخدمات مدربه الهولندي، وبالتالي فإن عملية رحيله إلى ليفربول ستواجه عدة صعوبات".

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن: "روبن أموريم الذي يحظى باهتمام وست هام وليفربول، ابتعد قليلا عن دائرة المرشحين لقيادة الريدز".

ووفقا لتقارير بريطانية تشير إلى رغبة ليفربول في التعاقد مع مدرب فينورد، فإن النادي يسير على خطى مواطنه مانشستر يونايتد الذي قرر التعاقد مع الهولندي إيريك تين هاغ من أياكس أمستردام الهولندي مطلع موسم 2022-2023، لكنه لم يقدم المستوى المطلوب ويتراجع الأداء تحت قيادته خطوة بخطوة.

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تولى آرني سلوت، البالغ من العمر 45 عاما، تدريب فينورد بداية من يوليو 2021، ويرتبط بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.

وخاض الفريق 144 مباراة تحت قيادته، محققا الفوز في 93 منها مقابل 27 تعادلا وخسر في 24 مناسبة.

وقاد أرني سلوت فينورد للتويج بلقبي الدوري الهولندي والكأس المحلية، إضافة إلى الحصول على وصافة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم (2021-2022).

المصدر: وسائل إعلام 

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