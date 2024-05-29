بمشاركة الملايين.. "كل العيون على رفح" تكتسح العالم (صور)

لفتت حملة "كل العيون على رفح" الأنظار خلال الساعات الماضية حيث شارك الملايين حول العالم فيها تضامنا مع الفلسطينيين، والأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي غزة.

إقرأ المزيد

وتسلط صور تم إنشائها عن طريق الذكاء الاصطناعي، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيشه أهالي غزة اليوم، خاصة مع قصف الجيش الإسرائيلي لمخيمات النازحين في رفح، الملاذ الآمن الوحيد لهم.

وحرص العديد من المشاهير والرياضيين والمؤثرين في مختلف أنحاء العالم على المشاركة في الحملة، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها شركة "ميتا" المسؤولة على "فيسبوك" و"إنستغرام"، للحد من انتشار المحتوى السياسي المتعلق بالحرب في غزة، بسبب "الطبيعة العنيفة" للعديد من المنشورات التي تخالف سياستها، وفقا لما ذكر متحدث باسم الشركة.

وجاء نشر الصور في أعقاب غارة إسرائيلية راح ضحيتها 45 شخصا على الأقل وأصيب المئات بجروح، في مخيم للنازحين غربي رفح.

"كل العيون على #رفح" التي تتعرض ل "مجزرة" في خيام اللاجئين وقصف إسرائيلي غير مسبوق. pic.twitter.com/q1WRjK8nPt — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) May 28, 2024

Please guys jgn promosiin artis yg kena bl0ckout di base umum ya. Replyannya pada latah ngajakin orang buat streaming lagunya. Jelas2 masuk list bl0ckout, termasuk label agensinya. Rafah lagi hancur2nya!



ALL EYES ON RAFAH 💚 pic.twitter.com/inp5pPFqq7 — Tanyarl 💚 (@tanyakanrl) May 28, 2024

All eyes on RAFAH pic.twitter.com/Icpog4NvKl — Emelia 🇸🇪 (@Bernadotte22) May 29, 2024

Here’s a real image to use to call awareness for ALL EYES ON RAFAH and the ongoing genocide happening in Gaza and across Palestine pic.twitter.com/XZ0ZloFAGt — 𝓵𝓫🍉 (@indiespicee) May 28, 2024

المصدر: RT