تفاصيل العرض التدريبي الذي رفضه تشافي هيرنانديز

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز ينوي الحصول على إجازة لمدة عام على الأقل قبل العودة من جديد لعالم التدريب.

وتمت إقالة تشافي من تدريب نادي برشلونة بقرار من خوان لابورتا رئيس النادي نهاية الموسم المنقضي.

وبعد إعلان رحيله عن البرسا، أتت عدة عروض لتشافي كان من بينها لكنه مازال يرفض الدخول في تجربة أخرى ويريد الحصول على قسط أكبر للراحة والتفكير.

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ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية تم التواصل معه بشكل غير مباشر من عدة أندية مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي بالإضافة أيضا إلى أياكس الهولندي الذي كان أكثر جدية من الثنائي المذكور.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإسباني تلقى عرضا وطنيا لتدريب منتخب كوريا الجنوبية، الذي يفكر في كأس العالم 2026، لكن رد تشافي جاء بشكر المسؤولين الكوريين ولكن مع رفض العرض وذلك لرغبته في الحصول على إجازة.

وخلال موسمين ونصف، شارك النادي الكتالوني تحت إشراف تشافي في خمس مسابقات، وهي الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الدوري الأوربي.

المصدر: "وسائل إعلام"