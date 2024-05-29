أزمة خطيرة تؤجل ظهور مبابي مع ريال مدريد

نشرت شبكة "راديو مونت كارلو" تقريرا حول أزمة خطيرة تؤجل الإعلان عن صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأكدت الشبكة أنه لا توجد مشكلة تمنع مبابي من التوقيع مع ناد آخر، لكن هناك أزمة خطيرة تؤجل ظهور كيليان بقميص أو شعار ريال مدريد.

وصرح تييري جرانتوركو المحامي الرياضي المتخصص في توقيع العقود مع اللاعبين بأن الأمر يتوقف على حقوق الصورة.

ولفت إلى أن الأمر يتعلق بمدى سماح بي إس جي للاعب بظهوره بشعار ناد آخر في ظل انتهاء التعاقد بينهما في 30 يونيو المقبل.

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وتابع: "من الممكن للاعب أن يظهر بشعار ناد آخر مع نهاية الموسم الرياضي، لكن باريس قد لا يسمح له بذلك، الأمر يتعلق ببعض المرونة".

أما أرنود بيكار المحامي الخاص بنجم يوفنتوس أدريان رابيو قال: "النادي الجديد بإمكانه دفع تعويض مالي لينهي تعاقد اللاعب في وقت مبكر وبالتالي يظهر بشعاره".

واستدرك: "لكن الأمر مختلف هنا، لأن مبابي سيرحل مجانا والعلاقات بين الناديين الباريسي والمدريدي متوترة، وظهور مبابي بشعار الريال ليس خطأ قانونيا ولكنه مخاطرة، لأنه نظريا لا يزال متعاقدا مع جهة أخرى، إنه أمر خطير".

وختمت مونت كارلو تقريرها بأن النجم الباريسي يتجنب سيرة ريال مدريد، لذا قد يضطر للانتظار حتى أول يوليو المقبل ليظهر بشعار العملاق المدريدي.

المصدر: "وسائل إعلام"