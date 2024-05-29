صواريخ بالستية إيرانية للحوثيين.. هل تغير قواعد الصدام مع واشنطن؟

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن طهران زودت جماعة أنصار الله اليمنية بصاروخ باليستي من طراز قدر الذي يطلق من البحر

والذي يصل مداه الأقصى إلى نحو ألفي كيلومتر، مشيرة إلى أن السلاح الجديد أصبح قادرا على تشكيل تهديد خطير لمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

هذه التطورات تأتي فيما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع استهداف ست سفن في البحرين الأحمر والمتوسط وبحر العرب، مضيفًا أن هذه العمليات جاءت بسبب انتهاك السفن المستهدفة قرار حظر الوصول للموانئ الإسرائيلية.

فما الزخم الذي يضيفه الصاروخ الإيراني الجديد لقدرات جماعة أنصار الله العسكرية؟ وما تفسير فشل واشنطن في التصدي لعمليات الحوثيين على الرغم من تحالف حارس الازدهار؟

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