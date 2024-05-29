وزير الدفاع الروسي يرسل برقيات إلى تشكيلات القوات المسلحة

أرسل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف برقيات إلى التشكيلات والوحدات العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وشكر بيلاوسوف العسكريين على شجاعتهم وبطولاتهم أثناء المهام القتالية في أصعب المناطق:

شارك لواء الحرس الخامس والثلاثون "فولغوغراد-كييف" في تحرير قرية أرخانغيلسكويه وهو يتقدم بنجاح الآن.

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ومعهم تمكن جنود اللواء 132 من سحق تحصينات المسلحين في قرية غورلوفكا، وشاركوا في تحرير 15 قرية.

ووصف الوزير اللواء التاسع بأنه مثال للشجاعة، حيث قام بتطهير قرى نتايلوف ورافنوبول ونوفوسيلسكي وغيرها من في مقاطعة زابوروجيه من المسلحين الأوكرانيين.

كما حصل الفوج 272 والذي يقوم الآن بأصعب المهام القتالية على تقدير وشكر الإدارة العسكرية لتحرير قرى كيسلوفكا وكوتلياريفكا وإيفانوفكا.

وأشاد الوزير بفوج دبابات الحرس الأول الذي يحمل اسم المارشال كاتوكوف، وأجرى عمليات عسكرية ناجحة في اتجاهي خاركوف وإيزيوم، وسيطر مؤخرا بالكامل على قرية بيريستوفو.

وهنأ العسكريين والمحاربين القدامى والفنيين والمهندسين والمصممين بيوم عربات النقل والشحن البري الذي يتم الاحتفال به اليوم 29 مايو، وشدد على أن عربات النقل البري والشحن بأنواعها جزء مهم من أسلحة الجيش ونظامه اللوجيستي.

المصدر: RT